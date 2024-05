La Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, sigue dando de que hablar tras el polémico penal que le dio la victoria a las Águilas, ahora fue Tito Villa quien no dudo en publicar un video sobre la supuesta ‘ayuda’ que recibió el cuadro de Coapa.

El hoy comentarista de TUDN, jugó con el Cruz Azul, sumado a que es uno de los máximos goleadores en la historia del club, por lo que el polémico triunfo del América no sentó bien en el ex delantero argentino.

Desde su llegada a la Máquina, Tito Villa no se cansó de anotar goles con la camiseta cementera, con quienes mando el balón al fondo de la red en 66 ocasiones, pese a no ganar ningún título, logró convertirse en el décimo máximo goleador en la historia de la institución.

Villa también jugo con Tigres, Pumas y Querétaro, con estos últimos, su nombre logró ser sinónimo de gol, además de lograr ser el cuarto máximo anotador en la historia de los Gallos con 36 goles en 93 juegos.

¡Villa no para de quejarse tras el Bicampeonato del América!

Desde la Final en la que el América se coronó como Campeón y Bicampeón del futbol mexicano, Tito Villa ha publicado algunos dardos sobre el penal que causó mucha polémica y culminó en la derrota de Cruz Azul.

Una vez que concluyó la Final, Tito Villa felicitó a Cruz Azul por el gran torneo que realizó. “Hiciste todo lo que tuvo a tu alcance para lograr este título! Y defendiste con creces tu grandeza en la cancha! Muy pero muy orgulloso de ti, @CruzAzul!”, publicó el exdelantero nacido en Argentina.

Después comentó sobre una de las repeticiones de la supuesta falta de Rodolfo Rotondi sobre el defensor del América, Israel Reyes. “Así o más claro? Y a eso súmenle como luego Israel Reyes arrastra la pierna para provocar el contacto! Increíble lo de Marco Antonio Ortíz! A esperar con ansias el video de la Comisión de Árbitros para ver qué dicen!, escribió Villa.

Por último, subió un video de la WWE en el que referí ayuda a uno de los luchadores a ganar la contienda, acompañado de un texto. “Cualquier parecido con lo que sucede en otros deportes es pura coincidencia!”, escribió el entonces jugador de Cruz Azul.

Publicación de Tito Villa

Publicación de Tito Villa

Cualquier parecido con lo que sucede en otros deportes es pura coincidencia! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XfgshW10jQ — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) May 28, 2024

¿Qué dijo la Comisión de Árbitros sobre la polémica falta en la Final entre Cruz Azul y América?

Al día siguiente de la Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, salieron a la luz los audios del VAR durante la revisión de la jugada.

-VAR: Tengo una zancadilla, parece falta pero vamos a ver la zancadilla. No juega el balón, ahí se produce un contacto. Ahí hay un contacto y luego un contacto con el cuerpo.

-AVAR: No veo falta. El del América arrastra el pie para provocar el contacto, a mí no me parece penal. Para mí ya está arrastrando el pie desde antes.

-VAR: Es completamente interpretación. Gato te recomiendo un OFR (On Field Review: Revisar en campo). Quiero que la interpretemos porque Rotondi no juega el balón pero el de América va dejando el pie. Consideramos que es una cuestión, ven a verla.