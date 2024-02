La Comisión de Arbitraje dio la cara ante los reclamos de todos los aficionados del Club Chivas, quienes consideraban que, en el partido ante el Club Mazatlán, Adonai Escobedo los acuchilló.

Adonai Escobedo fue el árbitro del partido de la jornada 7 de la Liga MX entre el Club Mazatlán y el Club Chivas, pero su trabajo dejó mucho que desear.

Al minuto 61 de ese partido, Ricardo Marín bajó el balón con el pecho, pero fue derribado por Jefferson Intriago dentro del área.

Adonai Escobedo no detuvo el juego al no percatarse de la acción, sin embargo, el VAR tampoco intervino en la jugada, por lo que la Comisión de Arbitraje tuvo que hablar de la polémica acción.

Comisión de Arbitraje confirma penal a Ricardo Marín en el Chivas vs Mazatlán

El duelo entre el Club Mazatlán y el Club Chivas por la jornada 7 de la Liga MX no se escapó de la polémica, pues no se marcó un posible penal a Ricardo Marín, por lo que la Comisión de Arbitraje explicó la jugada.

La Comisión de arbitraje usó sus redes sociales para publicar un video hablando del penal no marcado sobre Ricardo Marín en el duelo entre Club Chivas y Club Mazatlán.

En el clip, se menciona que sí existió falta de Jefferson Intriago contra el atacante del Guadalajara, además, se explica que la intervención de Adonai Escobedo y del VAR no fue la adecuada.

“La Comisión de Árbitros ha definido que en el juego Mazatlán vs Guadalajara existió un error claro al no sancionar penal a favor del Club Guadalajara. El árbitro no observa con claridad esta situación y decide continuar el juego, lamentablemente el VAR no realiza una revisión adecuada con diferentes ángulos y decide confirmar la decisión inicial de los árbitros de campo la cual era errada”, mencionan en el video.

En honor a la transparencia, en el partido de la J7 Mazatlán vs. Chivas, los árbitros de campo decidieron erróneamente y el #VARLigaMX no realizó una revisión adecuada al no sancionar penal.



¿Castigarán a Adonai Escobedo por acuchillar a Chivas en el partido ante Mazatlán?

Adonai Escobedo se equivocó al no marcar un claro penal sobre Ricardo Marín en el partido donde el Club Chivas visitó al Club Mazatlán.

Ante este error en el Club Chivas vs Club Mazatlán, la Comisión de Arbitraje decidió no programar a Adonai Escobedo para los partidos de la jornada 9 que se jugarán entre semana.