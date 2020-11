Pese a que Red Bull sonó como su posible destino, Sergio Pérez afirmó que las pláticas no están cerradas.

México.- El piloto mexicano Sergio Pérez habló en torno a su futuro en la Fórmula 1 ante su salida de Racing Point, escudería a la que llegó en 2014, cuando su nombre era Force India.

Aunque se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que se integre a Red Bull para la temporada 2021, Sergio Pérez reveló en conferencia de prensa que dicha posibilidad sigue abierta, pero no es para nada un hecho.

“Ellos me han dicho que van a tomar decisiones después de la última carrera de esta temporada. Hasta ese momento sabremos si me van a elegir, pero al día de hoy no se sabe qué harán con su equipo” Sergio Pérez

La idea de “Checo” Pérez obviamente es continuar en la máxima categoría del automovilismo; sin embargo, aseguró que por ahora no tiene pensando ser piloto suplente en ninguna de las escuderías, toda vez que está acostumbrado a ser el estelar.

La actual campaña de Fórmula 1 está siendo una de las mejores para el piloto mexicano, por ende, es una opción atractiva para cualquiera de las escuderías, ya que sus logros han sido registrados con uno de los equipos más modestos.

No obstante, se dijo consciente de la dificultad que implica ganarse un lugar en la Fórmula 1, donde, explicó, existen intereses y situaciones que no están en sus manos, de ahí que todavía no tenga algo seguro respecto a su futuro.