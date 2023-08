El bombazo español de los Rayados de Monterrey, Sergio Canales envió un mensaje luego de que su equipo fuera goleado por Philadelphia en la disputa por el tercer lugar de Leagues Cup.

Y es que los Rayados de Monterrey optaron por una alineación un tanto diferente. Sin embargo, fue arriesgado y no le resultó por lo que perdieron 3-0, pero Sergio Canales rompió el silencio.

El jugador español agradeció a la afición por todo el apoyo que les brindaron a lo largo del torneo; asimismo agradeció a sus compañeros de equipo.Además, definió a Rayados como un equipazo, todo esto lo dejó en sus redes sociales.

“Lo dejamos todo en un campeonato muy intenso. Estoy muy agradecido a todo el equipo y al club porque fueron días de locura y me han ayudado muchísimo. Un lujo pertenecer al @rayados y tener estos compañeros y este 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗔𝗭𝗢. A por todas, Monterrey !!!!”, escribió.

Tano Ortiz tranquilo con el resultado de Rayados de Monterrey

A pesar de no haber conseguido los resultados que esperaban en Leagues Cup, Tano Ortiz se dijo satisfecho con lo que hicieron a lo largo del certamen.

Aunque la alineación de los regios estuvo plagada de jugadores jóvenes el técnico no se arrepiente de nada de eso.

“un poco de ver a los jóvenes, de darle presencia a los chicos que hicieron el viaje de un partido oficial, hicieron un partido acorde más allá del resultado, estoy conforme”, dijo en conferencia de prensa.

Incluso, dijo que fue algo bueno darles presencia a los jugadores jóvenes en este tipo de torneos aunque desafortunadamente no pudieron ganar el tercer lugar.

“Al ser jóvenes no tienen la experiencia de jugadores de jerarquía y de eso se trata. Si no juegan, pues no tendrán experiencia. No dudo en ponerlos si se lo ganan. Respecto a la afición, y qué crea o no, tiene todo su derecho, estoy tranquilo”, añadió.

Rayados de Monterrey y su próximo partido

Luego de su participación en Leagues Cup, Rayados de Monterrey continuará su camino por el Apertura 2023.

Es por eso qué se medirán ante Deportivo Toluca como parte de la jornada 5 del apertura 2023 de la Liga MX.

