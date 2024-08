En estos días, en el país de Egipto se ha hablado mucho sobre que una estrella de la Selección fue encarcelado por atropellar y matar a un policía, cuando conducía bajo los efectos de las drogas.

Este futbolista que jugó a lado de Mohamed Salah en la Selección de Egipto se llama Ahmed Abou El Fotouh y ahora está en serios problemas por cometer homicidio involuntario a un policía.

Ahmed Abou El Fotouh se encontraba manejando a altas velocidades y, según el ministerio público de ese país, bajo los efectos de las drogas.

Y es que los médicos forenses al momento de hacerle pruebas, le encontraron “esencia de estupefaciente hachís”. En otras palabras, marihuana, mota, mostaza, o cualquier forma que le quieran decir.

Seleccionado de Egipto es encarcelado por atropellar y matar a policía bajo los efectos de las drogas

Después de que Ahmed Abou El Fotouh atropellara y matara a un policía por conducir a exceso de velocidad bajo los efectos de la marihuana, fue llevado a la prisión.

Hasta que este jueves 15 de agosto, se dio el juicio para ver lo que iba a pasar con este futbolista de la Selección de Egipto, Ahmed Abou El Fotouh.

Todavía no hay un veredicto final, sin embargo se conoce que su club, Zamalek, de Egipto, lo respalda y hasta le dio apoyo legal. Además, Ahmed Abou El Fotouh afirma que se siente lo sucedido, pero que intentó hacer lo correcto:

“No vi al policía e intenté salvarlo llamando a la ambulancia. Se me cruzó en la carretera y traté de esquivarlo. No me escapé, fui responsable y estuve a su lado. Lo siento mucho”, confesó Ahmed Abou El Fotouh.

¿Quién es Ahmed Abou El Fotouh? El seleccionado de Egipto que fue encarcelado por atropellar a un policía

Ahmed Abou El Fotouh es un futbolista de Egipto. Nació en el Cairo el 22 de marzo de 1998 (26 años). Es jugador del Zamalek desde las categorías inferiores y es considerado una estrella, así como en su Selección, también.

Mayormente se desempeña como lateral izquierdo, aunque también lo puede hacer como extremo. Con el Seleccionado Nacional de Egipto ha participado en la Copa de África y en eliminatorias a la Copa del mundo, por supuesto, a lado de Mohamed Salah.