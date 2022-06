Rafael Loredo y varios técnicos mexicanos encabezaron a la Selección de Guatemala que dejó fuera a la Selección Mexicana Sub-20 del Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rafael Loredo, técnico de la selección chapina que derrotó en penaltis al equipo de Luis Pérez, es mexicano. Y su auxiliar principal Yair García, también lo es.

Rafael Loredo lleva varios años trabajando en Centroamérica en varios equipos, hasta que hace dos años se hizo parte del cuerpo de selecciones de la federación guatemalteca.

Era el técnico de la Sub-20 y tomó de manera interina al equipo mayor en la pasada Copa Oro. Ahora ya es mundialista y también irá a los Juegos Olímpicos.

Rafael Loredo, técnico de la Sub 20 chapina, quién pasó por varios clubes de Guatemala y otros países centroamericanos se hizo acompañar de Yahir García, un muchacho que se formó a su mismo.

Bajo el cobijo de Enrique Meza estudió para volverse su auxiliar. En lo personal ganó como parte del cuerpo técnico del Once Caldas, la Copa Libertadores del 2004.

Plan mexicano en Guatemala

El futbol guatemalteco se ha llenado de gente de México para rearmarse, después de dos años de suspensión de FIFA.

El presidente de la Federación de Guatemala, Gerardo Paiz, contrató a Eugenio Villazón, exjugador de Toluca, quién fue auxiliar de Enrique Meza, para organizar sus fuerzas básicas.

Villazón, quien es ahora auxiliar técnico de Gonzalo Pineda en el Atlanta United, puso a Rafael Loredo en la Sub 20, Marvin Cabrera en la Sub 17, ahora es auxiliar de Luis Fernando Tena en la mayor y a Yahir García en la Sub 15.

Además tienen en la Comisión de Arbitraje a José Luis Camargo, quien fue árbitro asistente mundialista por México.

