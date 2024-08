La Selección Mexicana de gimnasia rítmica hizo historia pues debutó por primera vez en unos Juegos Olímpicos y después de quedarse varada en Israel por la guerra, lograron brillar en París 2024.

Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda fueron las primeras mexicanas en competir por equipos de gimnasia rítmica en la historia de los Juegos Olímpicos en París 2024.

Este equipo conformado por cinco mujeres jóvenes, tuvo que atravesar por varios obstáculos como el quedar atrapadas en Israel por la guerra el pasado mes de octubre durante su preparación para los Juegos Olímpicos.

El equipo mexicano fue a entrenar a Israel acompañado de su entrenadora, Blajaith Aguilar, y después tuvieron que pedirle a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que las regresara a su país.

¿Cómo le fue al equipo de mexicano de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Hoy viernes 9 de agosto, el equipo mexicano de gimnasia rítmica participó por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos en París 2024 y aunque no pasaron a la final, su debut fue un logro importante para esta disciplina.

Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda se presentaron dos veces en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la primera rutina bailaron con los aros al ritmo de canciones como “Staying Alive”, “September”, “Born To Be Alive” y “YMCA”.

Sin embargo cometieron algunos errores ya que no pudieron atrapar los aros y su calificación fue de 29.700 puntos. En cuanto a su segunda rutina con los listones, las mexicanas sumaron 27.800 puntos.

Finalmente, el equipo mexicano de gimnasia rítmica terminó en el lugar 12 con un total de 57.500 puntos y por ende no les alcanzó para llegar a la final pues solo los primeros ocho mejores pudieron avanzar.

¡QUÉ NIVEL DE MÉXICO! 🔥🤩🇲🇽



Con canciones como "Staying Alive", "September", "Born To Be Alive" e "YMCA", las mexicanas tienen una extraordinaria rutina en gimnasia rítmica en #Paris2024 para la clasificación a la siguiente ronda#ParísEsTuyo

EN VIVO:https://t.co/6MVD5vPX0F pic.twitter.com/vzBJ4XdIKk — Claro Sports (@ClaroSports) August 9, 2024

¡BIEN HECHO, MÉXICO! 🥹🇲🇽

La segunda rutina por parte del equipo mexicano de gimnasia rítmica fue espectacular en #Paris2024#ParísEsTuyo

EN VIVO:https://t.co/6MVD5vPX0F pic.twitter.com/wKIOd2FNnw — Claro Sports (@ClaroSports) August 9, 2024

¿Por qué el equipo mexicano de gimnasia rítmica quedó atrapado en Israel?

En octubre de 2023, el equipo mexicano de gimnasia rítmica quedó atrapado en Israel luego de que estallara el conflicto bélico durante sus entrenamientos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hablé a la aerolínea y me dijo que nos íbamos en el primer vuelo, eso me dio tranquilidad, luego me dijeron que como en dos meses. Dije, no, eso no puede ser. Primero tenemos que salir de aquí lo antes posible, cada vez se adentraba más la situación, me preocupaba que nos tocara de primera mano”, platicó la entrenadora Blajaith Aguilar.

“Los primeros días intenté seguir entrenando, porque al lado del gimnasio había un búnker. Otros días, cuando se escuchaba fuerte, nos quedamos en nuestros cuartos y le hablaba a las chicas, para saber cómo estaban y hacer mini reuniones. Estarles diciendo todo lo que pasaba, les decía con quién hablaba, para evitar el pánico”, dijo Blajaith Aguilar.