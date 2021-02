Los encargados de Selección Mexicana de Beisbol denunciaron que no han recibido nada de los 28 millones de pesos que designo AMLO.

México. - A menos de 5 meses de que den inicio los Juegos Olímpicos de Tokio, se dio a conocer que la Selección Mexicana de Beisbol que participará en la justa, no cuenta con recursos para acudir al certamen.

Así lo denunciaron el gerente de la Selección Nacional de Beisbol, Kundy Gutiérrez y el seleccionador Juan Gabriel Castro, quienes declararon a la revista Proceso que a la fecha, no han recibido nada de los 28 millones de pesos que designó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la novena mexicana.

De acuerdo con lo declarado por los responsables del equipo que disputará los Juego Olímpicos de Tokio, la partida de 28 millones que fue designada por AMLO, se usará para pagar gastos de logística, preselección, hospedaje y sueldos de cuerpo técnico, sin embargo, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) no ha entregado ni un solo peso.

Kundy Gutiérrez señaló que en un principio se tomó la decisión de no revelar lo que estaba ocurriendo, sin embargo ante la urgencia por la falta de dinero a poco menos de 5 meses de que se inaugure la justa deportiva, determinaron dar a conocer que la Conade no ha distribuido los recursos.

“Quisimos guardar silencio porque estábamos esperando lo que iba a pasar. Ya no podemos callar y tenemos que ser honestos con la gente. No me gusta mentir. El proyecto ya estaba desde hace un año, se pospusieron los Juegos Olímpicos y se paró todo; después, en octubre, nos dijeron que ya íbamos a empezar y ya pasaron cuatro meses y todo sigue parado”

Encargados de Selección Nacional de Beisbol afirman que se perdió tiempo por falta de recursos

De la misma forma, el seleccionador y el gerente señalaron que cuando era la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo de Beisbol (Probeis), la que se encargaba de la Selección Nacional de Beisbol, se recibieron los apoyos necesarios .

No obstante, ante la pandemia de coronavirus, los programas se detuvieron y entonces el recurso destinado por AMLO, que es administrado por la Conade, no se les ha entregado , por lo cual la situación previa a los Juegos Olímpicos de Tokio se ha complicado.