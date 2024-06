La Eurocopa 2024 puede sufrir uno de los debacles históricos más pronunciados en su historia luego de que se revelara que la Selección de Serbia amenazó con irse de la justa deportiva del Viejo Continente.

La Selección de Serbia ha alzado la voz sobre el maltrato que ha sufrido en el partido debut de Croacia vs Albania, todo por un conflicto geopolítico que arrastran estos tres países en los últimos años.

La Selección de Serbia, específicamente, el secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Jovan Subatovic, alzó la voz sobre los cánticos que se escucharon en el minuto 59′ del partido entre Croacia vs Albania en la primera jornada de la Eurocopa 2024.

La Selección de Serbia ha amenazado a los dirigentes de la Eurocopa 2024 con irse del torneo si es que no se castiga, ejemplarmente, a los responsables de los cánticos que se escucharon en el partido de Croacia vs Albania.

¿Por qué los fans de Croacia y Albania cantaron en contra de la Selección de Serbia?

La Selección de Serbia recibió cánticos violentos por parte de los aficionados de Croacia y Albania, mismos que se unieron en el partido de sus selecciones en la Eurocopa 2024 para atacar al país de los serbios.

Fue en el minuto 59′ del juego de la primera jornada de la Fase de Grupos entre Croacia vs Albania, cuando las aficiones de ambos países se unieron para hacer el siguiente cántico: “maten, maten, maten al serbio”.

Estos cánticos de los fans de Croacia y Albania tiene su origen por un problema geopolítico de la zona en la que se encuentran estos tres países, el cual nació en la Guerra de los Balcanes, y la situación de Kosovo.

Croacia y Serbia formaban parte de la antigua Yugoslavia, pero la guerra que ocurrió entre 1991 y 2001, terminó con la independencia de ambos territorios, pero en ese proceso, se generaron bandos, los cuales eran comprendidos por Croacia y Albania, en contra de los serbios. Por ello es que los fans de estos países se unieron en las gradas de la Eurocopa 2024 para hacer cánticos en contra de la Selección de Serbia.

La Selección de Serbia exige castigo contra Croacia y Albania o se va de la Eurocopa 2024

La Selección de Serbia decidió alzar la voz por los cánticos violentos que sufrió por parte de los aficionados de Croacia y Albania, por lo que le ha exigido a los dirigentes de la Eurocopa 2024 un castigo ejemplar o se van de la competición

“Lo que pasó es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso significa no continuar en la competición, no queremos participar en eso, pero si la UEFA no los castiga, pensaremos cómo procederemos”, ha afirmado el secretario.

Por el momento, la Selección de Serbia se mantiene en la Eurocopa 2024 e incluso logró sacar el empate a 1-1 ante Eslovenia en el último suspiro de su segundo partido de la Fase de Grupos de la justa deportiva.