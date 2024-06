Sigue la actividad de la Eurocopa 2024 con muchos goles y emociones, y a continuación te decimos cuáles son los 3 partidos para el jueves 20 de junio.

El jueves 20 de junio habrá 3 partidos de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, donde destacan los partidos de España, Italia e Inglaterra.

No cabe duda de que el duelo más atractivo del día será el España vs Italia, el actual campeón de la UEFA Nations League, ante el monarca de la última Eurocopa.

Partidos Eurocopa 2024 hoy: España vs Italia, el platillo más esperado de la fase de grupos

El jueves 20 de junio se jugará el España vs Italia, sin duda el partido más atractivo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024.

Tanto España como Italia llegan de ganar su primer partido, ante Croacia y Albania, respectivamente, por lo que este partido será para definir al líder del Grupo B.

El otro partido del Grupo B, el llamado sector de la muerte, ya se disputó el miércoles 19 de junio, donde Albania dio la sorpresa y le sacó el empate a Croacia.

Los otros dos partidos del jueves 20 de junio corresponden al Grupo C, donde destaca el Dinamarca vs Inglaterra, mientras que el otro duelo es el Serbia vs Eslovenia.

España en la Eurocopa 2024 (Manu Fernandez / AP)

Partidos Eurocopa 2024 para hoy jueves 20 de junio

El jueves 20 de junio se llevarán a cabo 3 partidos en la Eurocopa 2024; a continuación te decimos a qué hora y dónde ver cada uno de ellos.

Eslovenia vs Serbia

Fecha: jueves 20 de junio

Sede: Allianz Arena de Múnich

Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Canal 5, Sky Sports, Izzi e IzziGO

Dinamarca vs Inglaterra

Fecha: jueves 20 de junio

Sede: Deutsche Bank Park de Frankfurt

Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Sky Sports, Izzi e IzziGO

España vs Italia

Fecha: jueves 20 de junio

Sede: Veltins-Arena de Gelsenkirchen

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Sky Sports, Izzi e IzziGO

Así marcha el Grupo B y el Grupo C de la Eurocopa 2024

El jueves 20 de junio terminará la acción del Grupo B y del Grupo C en la Eurocopa 2024; te decimos cómo marcha hasta el momento.

Grupo B:

España - 3 puntos (DG: +3) Italia - 3 puntos (DG: +1) Albania - 1 punto (DG: -1) Croacia - 0 puntos (DG: -3)

Grupo C: