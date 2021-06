La Copa América comenzará en cuestión de días, pero la incertidumbre sobre si se jugará o no ha sido alimentada por los propios jugadores, sobre todo por los de Brasil.

Y es que hace unos días se dio a conocer que los jugadores de la Selección de Brasil, sobre todo los que se desempeñan en Europa, no están de acuerdo con jugar el torneo en su propio país.

Los jugadores de la Selección de Brasil, que se encuentra concentrada para disputar juegos de las Eliminatorias para Catar 2022, lleva una mala relación con los federativos.

Muestra de ello es que la Federación de Brasil impidió que Casemiro, capitán del equipo, hablara ante los medios de comunicación, en donde manifestaría el descontento de los jugadores.

Tite, entrenador de Brasil, respaldó a sus jugadores y reveló que pronto se pronunciarán oficialmente, lo que en ese momento, Casemiro no pudo hacer.

Casemiro habló ante los medios de comunicación tras la victoria de Brasil ante Ecuador en las eliminatorias de Conmebol.

El jugador del Real Madrid señaló que “todos saben cuál es su posición” y que hablarán una vez terminen sus compromisos eliminatorios.

“Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición, pero no vamos a hablar de este tema. Más claro, imposible (...) Vamos a hablar. Tite explicó cuál era la situación. Nos hemos posicionado, queremos hablar y en el momento oportuno, hablaremos. No soy yo, no son los jugadores de Europa; cuando alguien habla, habla el grupo, todos los jugadores hablan, Tite y el cuerpo técnico”

Casemiro. Capitán Selección de Brasil