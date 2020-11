Como es ya una costumbre, el “Canelo” Álvarez demostró que es un verdadero filántropo.

México.- El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez volvió a demostrar su gran corazón al cubrir los costos derivados de la operación de una niña, quien previamente le había enviado un mensaje solicitando su apoyo.

En un primer momento, la niña en cuestión grabó un video para pedirle a Saúl “Canelo” Álvarez que autografiara unos guantes a fin de rifarlos y poder reunir el dinero necesario para su operación y terapias físicas, ya que no camina por sí misma.

Por fortuna, y tal como se relató en la página Gancho al Hígado, el video en cuestión llegó a los ojos del “Canelo”, quien, fiel a su costumbre, no dudó en sumarse a la causa y apoyar con dinero para lo que fuera necesario.

Es más, Saúl “Canelo” Álvarez precisó que no era necesario firmar los guantes ni llevar a cabo la rifa, pues él se haría cargo de todos los gastos sin importar el monto.

“Dile que es un sí rotundo, que no tiene que firmar nada. Que me diga cuánto necesita para sus terapias. Yo se las doy. No necesita que le firme los guantes” Saúl “Canelo” Álvarez

Luego de tan noble acto, la niña volvió a grabar un video pero ahora para agradecerle al “Canelo” por el apoyo. Además, dejó en claro que a partir de este momento el boxeador será su “ ángel de la guarda ”.

Cabe señalar que Saúl “Canelo” Álvarez es un verdadero filántropo, toda vez que en distintas ocasiones ha apoyado a niños enfermos, por ejemplo, hace poco accedió a pagar el tratamiento de varios menores con cáncer.