El 'Indiecito' Solari habló sobre lo que significa el América para su carrera como director técnico.

Mucho se ha hablado sobre la llegada de Santiago Solari como entrenador del América, que si tiene los blasones y la experiencia solo por haber dirigido al Real Madrid, entre otras opiniones, pero el técnico argentino está muy consciente del equipo al que llega.

Solari habló para los micrófonos de TUDN, en donde aseguró que se encuentra muy contento de comenzar esta nueva etapa en el futbol mexicano y más con un equipo como el América, al que consideró como un grande del continente y del mundo.

"Me pone feliz, me hace mucho ilusión; el América es uno de los grandes del continente y del mundo, y el futbol mexicano es todo pasión. No tengo otra cosa que felicidad y muchísima ilusión por llegar" Santiago Solari. DT América

Solari sabe lo que es dirigir a un grande del mundo

América apostó por Santiago Solari para reemplazar a Miguel Herrera por la experiencia que tuvo como futbolista, jugando en algunos de los clubs más grande, y ahora como entrenador, donde debutó con el Real Madrid, el que es considerado el equipo más importante del mundo.

Con el cuadro merengue dirigió 28 partidos, con saldo de 18 victorias, dos empates y ocho derrotas. Obtuvo el título del Mundial de Clubes, aunque no pudo ganar La Liga, ni la Copa del Rey y menos la Champions League.

¿Cuándo llegará Solari a México?

Se espera que Santiago Solari arribe a México el próximo fin de semana, con la intención de arrancar lo antes posible una mini-pretemporada de cara al Guard1anes 2021, en donde el Club de Coapa hará su debut el 9 de enero recibiendo al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Azteca.

El técnico argentino tendrá un saco difícil de llenar, pues aunque la última etapa del 'Piojo' Herrera no terminó de buena forma, consiguió resultados importantes con un equipo que ha sido desmembrado en los últimos semestres.