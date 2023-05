Santiago Giménez reveló lo que le dijo el ex técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino cuando le dio la noticia de que no iba a ir a la Copa Mundial de Qatar 2022.

Y es que, Santiago Giménez tomó de buena manera la decisión, pues reconoció que la Selección Mexicana está llena de mucho talento.

“Sé que México tiene un gran nivel de delanteros y hay que agradecerlo. Como decía Chicharito, tenemos que dar lo mejor para la Selección Mexicana y qué mejor que todos estén en buen nivel. La decisión no fue del Tata, sino que vino de Dios”, dijo para Fox Sports.

Gerardo Tata Martino (Julio Cortez / AP)

Santiago Giménez sobre el mensaje del Tata Martino

Por otro lado, Santiago Giménez aceptó que nunca tuvo una llamada con el Tata Martino, sino más bien fue un mensaje que el estratega le envió para desearle lo mejor durante su etapa en Europa.

Aunque las cosas no salieron como el futbolista esperaba, Santi tomó la decisión de Martino de la mejor manera y acepta que fue algo que le enseñó mucho.

“En realidad no fue una llamada, sino un mensaje. Me escribió que estaba muy feliz por mi presente, le agradecí por todo y ya. Lo tomé muy real porque sé el tipo de persona que es el Tata, siempre me dio confianza y estoy agradecido. Fue muy importante en mi carrera, sus decisiones las tomé de la mejor manera”, agregó.

Santiago Giménez en el Feyenoord

Santiago Giménez es uno de los mexicanos más destacados en el Feyenoord, pues gracias a su desempeño se ha ganado la admiración de fans y expertos.

Y es que, ya superó la marca de Chicharito Hernández y Luis García en Europa, acumula 7 partidos consecutivos anotando y lleva un total de 22 anotaciones en su primera temporada en el viejo continente.

No hay duda de que es uno de los futbolistas más destacados de la actualidad y con un futuro prometedor.

Partidos jugados: 42

Goles anotados: 22

Asistencias: 2

