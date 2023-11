El penalti a lo Panenka tirado por Santiago Giménez en el juego entre el Feyenoord y el RKC Waalwijk en la Eredivisie todavía le trae serías consecuencias al delantero de la Selección Mexicana.

El penalti fallado por Santiago Giménez, provocó que el técnico del Feyenoord, campeón vigente en la Eredivisie, Arne Slot, le llamara severamente la atención y de igual forma cortar las alas de una posible salida del equipo.

Santiago Giménez falló el penalti, voló el disparo al tirarlo a lo Panenka, lo que provocó que perdiera el liderato de goleo en la Eredivisie, que en estos momentos esta en poder del griego Van Pavlidis, delantero del AZ Alkmaar.

Y para que no pierda el piso y el enfoque, es que se le impedirá salir a ligas europeas más fuertes y donde recibiría más dinero.

Santiago Giménez no sale del Feyenoord

Como si fuera una sanción por haber fallado el penalti en el pasado juego del Feyenoord en la Eredivisie, el director deportivo del equipo neerlandés, Denis Te Kloase, le ha cerrado las puertas a Santiago Giménez para que salga del equipo.

Denis Te Kloase, quien trabajó durante varios años ene l futbol mexicano, tanto en el Club Chivas como en la Selección Mexicana, indicó que por ahora el equipo no ve que Santiago Giménez salga a pesar de que existe interés de grandes equipos de Europa.

En entrevista reproducida por el portal AS, te Kloase indicó que por ahora, “no hay ofertas. A mí me llegan las listas de equipos que mandan visores para observar a nuestros jugadores, no sólo a Santiago. La ventana de diciembre no es la ideal para su salida”.

Denis Te Kloase

La temporada de Santiago Giménez

Santiago Giménez hasta este momento es el jugador más destacado de la Eredivisie de Países Bajos.

El delantero surgido de Cruz Azul ha jugado trece partidos en lo que va de la temporada 2023-24 , once de la Eredivisie, uno de la Copa local y otro de la Champions League.

Santiago Giménez ha marcado reces goles hasta el momentos, once en la liga de países Bajos y dos más en la Champions, estos a la Lazio.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok