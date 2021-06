No hay que rogarle a Vela: Carlos Hermosillo manda un mensaje a Miguel Herrera

Tras las declaraciones de Miguel en las que aseguraba que volvería a insistir por Carlos Vela. Carlos Hermosillo, ex jugador de la Selección Mexicana, comentó que no se le debe rogar a ningún jugador para que vista la playera de México, y afirmó que a los llamados se debe venir por gusto.

"No hay que insistirle a un jugador para que vaya a la selección, ni hay que rogarle, los jugadores van a la selección por gusto, un jugador que no va por gusto es como una manzana podrida, echa a perder todo",

“El tema Carlos Vela es muy complicado, en la parte profesional merece mi respeto y admiración completamente, pero en la parte de querer o no querer ir con la selección mexicana, me parece que nunca le debes decir que no a la selección(...)ojalá que la decisión que él tomé sea la mejor, es un jugador necesario para la selección, pero ojalá que esta decisión no le pase factura más adelante”.