El futuro de Rodolfo Pizarro es incierto con el Inter Miami, pues con la llegada de Lionel Messi y del Tata Martino el mexicano no entraría en planes y saldría del equipo de la florida.

El Inter Miami ha comenzado con una reestructuración de su plantilla y lo hemos visto con la reciente llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets y el Tata Martino, en ese sentido, Rodolfo Pizarro quien pertenece al equipo de la florida no entraría en planes y saldría del equipo.

El famoso periodista Kery News compartió en redes sociales, que Rodolfo Pizarro no seguirá con Inter Miami, dicho por el propio jugador.

Cabe señalar que aún el equipo de la florida, no ha hecho oficial la salida del delantero mexicano, por lo que habrá que esperar, que decisión tomará la directiva hacia Pizarro.

🚨BREAKING: Rodolfo Pizarro



El mexicano confirmó en zona mixta que no seguirá con el Inter de Miami. Agregó que tiene ofertas en Liga MX, por lo que es su principal destino. Hay interés de un par de clubes de la MLS también. pic.twitter.com/KLLlP6KtDU — Kery!News (@KeryNews) July 5, 2023

Rodolfo Pizarro confirma baja del Inter Miami

Rodolfo Pizarro confirmó su salida del Inter Miami en zona mixta, aunque el equipo no ha hecho oficial la baja del jugador mexicano.

Al parecer a Rodolfo Pizarro ya le comunicaron que no entra en planes del Inter Miami, pues el jugador azteca así lo hizo saber en zona mixta, donde detalló que todavía tiene contrato pero que no entiende las decisiones de la directiva.

“Es difícil. No sabía,porque yo tengo contrato, que iba poder ser cambiado. Ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, es la única liga en el mundo que hace esto. Es raro pero son las reglas y hay que acatarlas”

Por otra parte señaló que le dejó un mal sabor de boca salir así del equipo, pues su rendimiento no fue el mejor y quedó en deuda con la afición y con la directiva de Miami.

" Me queda un mal sabor de boca no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desafortunadamente nunca nos fue bien” indicó Pizarro.

Rodolfo Pizarro admitió que existe interés de equipos en la liga mexicana, incluido Chivas.



Lamentó no poder cumplir las expectativas de los dueños en @InterMiamiCF.#InterMiamiCF pic.twitter.com/nAKXDPOpG3 — José Armando (@Jarm21) July 5, 2023

Rodolfo Pizarro con ofertas de Liga MX

Tras anunciar que no seguirá con el Inter Miami, Rodolfo Pizarro indicó que su representante le ha comentado que tiene ofertas de la Liga MX.

En medio de la zona mixta del Inter Miami, a Rodolfo Pizarro se le cuestionó sobre su regreso al Club Chivas, por lo que el jugador no quiso meterse en detalles,sin embargo, sí, señaló que varios equipos de la Liga MX buscan sus servicios.

" Si, eso lo está checando mi representante, le han marcado varios equipos” señaló Pizarro.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok