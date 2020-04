Pizarro ordenó comida a través de una app y se la regaló al repartidor, a quien agradeció por su trabajo durante la crisis provocada por el Covid-19

Para llevar de mejor manera la cuarentena provocada por el coronavirus han surgido toda clase de retos en redes sociales, desde dominar un rollo de papel higiénico hasta dibujar todo tipo de frutas. Uno de los últimos que ha surgido tiene que ver con la comida rápida, al cual Rodolfo Pizarro decidió unirse.

El ahora futbolista del Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS) decidió unirse al reto, el cual consiste en comprar comida rápida a través de una aplicación y de último momento regalársela al repartidor como una muestra de agradecimiento por la labor que lleva a cabo durante esta crisis por el Covid-19.

El futbolista mexicano compartió la conversación en su cuenta de Twitter, en la que se puede leer con exactitud las palabras que recibió por parte de la repartidora en turno, quien incluso pidió bendiciones para él. A continuación un fragmento:

- Hola, tienes la orden?

- Hola Rodolfo. Sí, me la acaban de entregar! Voy hacia ti! Hay un número de departamento que necesite saber? No me lo muestra en mis notas de Uber! Dime si tú sabes. Gracias

- La comida es para ti, gracias por tu trabajo en estos momentos difíciles. Disfruta

- Eres una bendición! Estás seguro? Dios te bendiga mi amigo, me estás haciendo llorar!

- Por favor disfruta y gracias por tu trabajo en estos momentos. Es un placer para mí

- Eres un ángel disfrazado! Muchas gracias otra vez querido! Dios te bendiga, mantente saludable y a salvo.

Nomina a jugadores y periodistas

La buena acción de Pizarro no terminó ahí, pues además lanzó el reto para que varios de sus colegas futbolistas y hasta los periodistas se unan a la causa.

Entre los mencionados se encuentran Nicolás Sánchez, Antonio 'Pollo' Briseño, Alexis Vega, Raúl López, además de los periodistas Adalberto Franco y Damián 'Ruso' Zamoginly.

"Me gustó mucho este reto y ver qué con poquito podemos alegrar a muchas personas" Rodolfo Pizarro

Después de su etapa con los Rayados de Monterrey y en el futbol mexicano, Pizarro decidió comenzar una nueva aventura en el futbol de la MLS con el Inter de Miami, equipo en el que con solo dos partidos hizo historia al marcar el primer gol del club en el torneo.