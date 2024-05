El Club América visitó la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para jugar contra el Club Cruz Azul la ida de la gran final de la Liga MX, donde la polémica no faltó, pues se pedía un penal contra Heny Martín.

El partido de la final de ida de la Liga MX terminó empatado 1-1, sin embargo, se pedía un penal de Rodolfo Rotondi contra Henry Martín que pudo haber significado la victoria del Club América.

La acción es muy complicada, pues incluso dos ex árbitros de primera división no se pusieron de acuerdo en redes sociales y difirieron en su opinión de la polémica jugada.

Así fue el posible penal de Rotondi contra Henry Martín en el Cruz Azul vs América

Rodolfo Rotondi estuvo a punto de cometer una equivocación que le hubiera costado la final al Club Cruz Azul, pues le dio un pisotón a Henry Martín, capitán del Club América, dentro del área.

A los 57 minutos del Cruz Azul vs América, Julián Quiñones centró el balón para Henry Martín, quien no pudo rematar por un contacto de Rodolfo Rotondi, sin embargo, no se marcó penal.

Uffff, Henry se lleva un pisotón dentro del área y se desata la polémica. 🤯



🚂 Cruz Azul 1-1 América 🦅



— TUDN MEX (@TUDNMEX) May 24, 2024

La jugada fue tan apretada que dos ex árbitros de primera división no se pusieron de acuerdo en su opinión respecto a la acción que se dio en la ida de la gran final de la Liga MX.

Y es que en redes sociales, Felipe Ramos Rizo pedía penal para las Águilas, mientras que Chiquimarco estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el árbitro del partido.

¿Cuándo y a qué hora es la final de vuelta América vs Cruz Azul?

El Club América y el Club Cruz Azul jugaron el primer capítulo de la final de la Liga MX con un insípido empate 1-1 que dejó inconformes a los aficionados de ambos equipos, por lo que todo se definirá en la vuelta.

El partido de vuelta de la gran final de la Liga MX entre el Club América y el Club Cruz Azul se jugará el próximo domingo 26 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Azteca se podrá ver a través de Canal 5, TV Azteca 7 en televisión abierta, en TUDN por televisión de cable, y en ViX Premium vía streaming.