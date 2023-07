Lionel Messi hizo un cobro de tiro libre que culminó en un golazo que le dio el triunfo al Inter Miami contra Cruz Azul, pero la polémica se hizo presente.

De acuerdo con Felipe Ramos Rizo la falta dentro del área de Cruz Azul sobre Lionel Messi que provocó el tiro libre, nunca existió, pues el astro argentino se “habría dejado caer”.

“No existe falta, Messi se deja caer y engaña al árbitro, Messi anota y pierde Cruz Azul”, escribió.

Aunque su opinión causó revuelo y varios usuarios comenzaron a decirle que no sabía de lo que hablaba: “No sabes de fútbol fin de la discusión”, se lee.

“No hay carga por la espalda por parte del jugador de cruz azul que no toca el balón ?”, escribió otro usuario.

Si bien, muchos no estuvieron de acuerdo con Ramos Rizo la realidad es que la mayoría de los fans quedaron maravillados con los dotes que mostró Lionel Messi en su debut con Inter Miami.

Lionel Messi y su mensaje después de debutar con gol en Inter Miami

Lionel Messi por su parte, envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, el argentino compartió una fotografía del encuentro y admitió que era muy importante para él debutar de la manera en que lo hizo, con gol para darle el triunfo a su equipo.

“VAMOSSSS!!! Era muy importante empezar esta @leaguescup con una victoria para nosotros y también para toda nuestra gente. Seguimos…”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tuca Ferretti sobre enfrentar a Lionel Messi

El Tuca Ferretti mencionó previo al Inter Miami vs. Cruz Azul que no hay duda de la jerarquía de Lionel Messi en la MLS. Sin embargo, dijo que no tenían que estar en la posición de que solo iban a enfrentar a un solo jugador.

“No enfrentaremos a un solo jugador. Él no gana ni pierde solo. El futbol es un deporte de conjunto. Hay jugadores que destacan y merecen un énfasis, en eso estoy de acuerdo”, dijo en conferencia de prensa.

