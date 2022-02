Roberto Hernández, el entrenador mexicano que conquistó Guatemala; dejó la Liga MX para buscar nuevos bríos y lo consiguió.

Roberto Hernández llegó a un país desconocido. A una cultura desconocida. A un futbol del que sabía poco. Y fue campeón .

Es un técnico mexicano que logró, en apenas unos meses, coronarse en un futbol extranjero, en el de Guatemala.

Muchos o todos le darán poco mérito el haber ganado el torneo de la Primera División con el Deportivo Malacateco, pero para el extécnico de Monarcas Morelia en la Liga MX y Correcaminos de la UAT en la Expansión MX , lo es todo.

“Es demostrar que el técnico mexicano tiene calidad y que todo lo toma muy en serio”, dijo.

¿Cómo llega Roberto Hernández al Deportivo Malacateco?

Roberto Hernández Ayala dejó al Correcaminos de la UAT de la Expansión MX a mediados del 2021, y de inmediato lo contactaron de Guatemala: “Un promotor que trabaja en el sur del país me hizo el ofrecimiento”.

No lo pensó demasiado, “quiero trascender en mi trabajo, demostrar que soy más que el técnico que estuvo (y salvó del descenso al Monarcas Morelia)”. El arreglo fue inmediato.

Roberto Hernández llegó a un futbol que es profesional, pero que no es “tan” profesional como en México. “No lo niego, hay carencias, pero quizá es hora de verlo como una oportunidad de crecimiento. Para mí, vale la pena”.

Hay cuestiones suigéneris: “Entrenamos en el estadio Municipal, y este tiene que estar abierto siempre, nos ve todo el mundo. Digo, es nuestra casa, pero si hay alguna necesidad, tenemos que ceder un poco”.

No gana mucho dinero, “pero lo importante era mostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de estar en otros país”.

Guatemala, refugio de los mexicanos

Desde hace varios años, el futbol de Guatemala, donde brilla Roberto Hernández, se ha encargado de darle trabajo a muchos mexicanos.

Actualmente muchos puestos en la Federación y en algunos clubes, están ocupados por connacionales:

Luis Fernando Tena es técnico de la Selección de Futbol de Guatemala.

es técnico de la Selección de Futbol de Guatemala. Salvador Reyes Junior es auxiliar técnico en la selección chapina.

es auxiliar técnico en la selección chapina. Rafael Loredo es técnico de la Sub 20.

es técnico de la Sub 20. Jair García es técnico de la Sub 17.

es técnico de la Sub 17. José Luis Camargo es director de la Comisión de Arbitraje.

es director de la Comisión de Arbitraje. Raúl Arias es director técnico del Achaupa.

“Hay área de crecimiento, pero también hay mucha presión, porque siendo extranjero, desde que pisas el país te exigen, porque le quitaste el trabajo a un oriundo”, señaló Roberto Hernández.

Esa es la diferencia que hay con el futbol de México, confirma Hernández: “Allá en el país siempre arropan al extranjero, justifican todo con que necesita tiempo. Aquí no. Digamos, Daniel Guzmán dirigía aquí, no se le dieron las cosas, ya se fue”.

Luis Fernando Tena es ahora técnico de la selección de Guatemala. (OSVALDO AGUILAR / Mexsport)

¿Roberto Hernández extraña México?

Roberto Hernández está muy a gusto en el Deportivo Malacateco, pero no descarta regresar a la Liga MX . Le acaban de ampliar el contrato, pero hay una cláusula que le abre las puertas si hay una oferta del país.

“Ya demostramos que podemos ser campeones. Espero que con esto los dirigentes del futbol mexicano se den cuenta que existimos y que sabemos ganar. No es fácil competir con el CD Municipal , el Comunicaciones FC ”, añadió.

Le entristece ver que en su país, las oportunidades no se dan, “pero no sólo a los técnicos, también a los futbolistas. Eso de tener diez extranjeros registrados, no ayuda. Que lleguen técnicos de fuera y se les abran las puertas, desmoraliza, pero no se deja de pelear”.

La ecuación se sencilla, “cuando el futbol mexicano mejorará, cuando la Liga mejore y haya oportunidad de crecimiento, así, la Selección de Futbol de México crecerá”.