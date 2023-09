En los últimos días, el comentarista Roberto Gómez Junco ha estado en el ojo de huracán debido a los comentarios en contra la naturalización de Julián Quiñones, por lo que el ex jugador ya respondió.

Roberto Gómez Junco ponía en debate las condiciones físicas de Julián Quiñones por su color de piel, por lo que usuarios lo tacharon de xenófobo y racista, por lo que el comentarista respondió a través de redes.

Cabe recordar que Gómez Junco, en el programa de Futbol Picante, hacía enfásis de que algunas selecciones tienen mezclas de jugadores de raza negra, la cual hace una diferencia a las condiciones que te brinda un jugador de raza blanca.

“No se habla del factor raza porque no lo define todo, pero sí hay una incidencia muy clara... Francia es una potencia por esa mezcla de razas, Brasil también. No tienes el extra que te da la raza negra, que tiene condiciones que el jugador blanco no tiene”, mencionó.

A raíz de este comentario, el comentarista de ESPN fue que recibió un sn fín de críticas por sus comentarios racistas.

Roberto Gómez Junco responde a quienes lo atacaron

A raíz de sus comentarios sobre los futbolistas de raza negra, Roberto Gómez Junco recibió muchas críticas, de las cuales el ex futbolista ya respondió a quienes lo atacaron.

A través de sus redes sociales, Roberto Gómez Junto respondió a los usuarios quienes lo atacaron sobre sus comentarios raciales y que lo tacharon de xenófobo por mencionar que el futbolista de raza negra tiene mejores condiciones físicas.

Hoy, el ex jugador responde y llama ignorantes a los que se unieron a las críticas en su contra.

Se requiere mucha ignorancia para “percibir” como “xenófobo” a quien solamente hablando de futbol prefiere a una Selección Mexicana conformada por jugadores forjados en México, y quien dentro de este juego, además, lleva 57 de sus 67 años admirando a innumerables futbolistas extranjeros que tanto han enriquecido nuestro balompié y el del mundo entero. Roberto Gómez Junco

Roberto Gómez Junco dice preferir a Julián Quiñones que Funes Mori

Tras su contestación en redes sociales, se desataron un sin fin de comentarios, en los cuales Roberto Gomez Junto le contestó a un usuario que prefiere a Julián Quiñones por encima de Funes Mori.

El llamado de Julián Quiñones con la Selección Mexicana no gustó a muchos, como fue el caso de Roberto Gómez Junco, quien criticó su llamado y sus condiciones.

Sin embargo, al final el comentarista prefiere al jugador colombiano por encima de Rogelio Funes Mori y de otros que han querido portar la camiseta del tricolor.

Y es que Rogelio Funes Mori se naturalizó mexicano para poder jugar el Mundial de Qatar 2022, en el cual sólo disputó 5 minutos sin marcar una absoluta diferencia.

