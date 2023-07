El comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, volvió a protagonizar un pleito con Ricardo Salinas Pliego a través de redes sociales este martes 18 de julio.

Jorge Pietrasanta, quien por muchos años trabajó para Televisa como narrador de futbol, se enfrascó en una discusión con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por intentar sobajarlo diciendo que “vive en un chiquero”.

Un usuario de Twitter le escribió al magnate mexicano en la caja de comentarios de una de sus publicaciones, que el criticado cronista lo había retado a una “guerra de albures”.

“¿Quién es ese pendejø y en qué chiquero vive?”, redactó el también propietario del Mazatlán FC sin saber que desataría la furia de Pietrasanta.

“Arróbeme Don Richard! Mejor insultos de frente. No vivo en chiquero, gracias a años de trabajo. Ya se acordó cuando el que le escribe en su cuenta y yo nos albureamos? O no se enteró! Es cuando estaba usted enojado y decían que la Nations League no existía. Adiooos!”, sentenció.

Jorge Pietrasanta se peleó nuevamente con Ricardo Salinas Pliego. (Captura de Pantalla / Twitter)

Ricardo Salinas Pliego deja callado a Jorge Pietrasanta con su contestación en redes

Ricardo Salinas Pliego no se quedó con las ganas de contestarle a Jorge Pietrasanta sus comentarios a través de redes sociales y lo tundió con todo.

“Arrobarlo jajaja ¿Entonces usted cree que le tengo miedo? La realidad es que pongo en su lugar tanta basura como usted todos los días, que no los recuerdo a todos”, explicó el magnate de TV Azteca.

“Pero dígame… ¿se quedó enamorado de mí o porque la fijación, qué fue lo que lo enamoró, fue el largo o el ancho? Veo que viene por más, por favor vomite sus comentarios abajo y cuando yo tenga ganas de pendęjear gente, le contesto”, finalizó el dueño del Mazatlán FC.

Hasta el momento, Jorge Pietrasanta no se ha atrevido a contraatacar a Salinas Pliego, quien es conocido por comprar pleitos en redes con casi todos.

Ricardo Salinas Pliego le contestó a Jorge Pietrasanta en redes sociales. (Captura de Pantalla / Twitter)

Jorge Pietrasanta: El “enemigo número 1″ de todos los usuarios en redes sociales

Jorge Pietrasanta se ha convertido en el “enemigo número 1″ de todos los usuarios en redes sociales, pues ya son muchas las ocasiones en las que se ha enfrascado con gente del medio deportivo.

Álvaro Morales, Christian Martinoli o el propio Ricardo Salinas Pliego, han sido algunas de las figuras que han desatado el enojo del narrador de ESPN.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok