Ricardo Peláez compareció ante los medios luego de la goleada sufrida por Chivas en el Clásico Nacional.

México.- Después de la humillante derrota de 3-0 registrada ante Club América en el Clásico Nacional, el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) convocó a una conferencia de prensa, donde estuvieron presentes Víctor Manuel Vucetich, DT del equip o, así como Ricardo Peláez, director deportivo .

El primero en tomar la palabra fue Ricardo Peláez, quien afirmó que al interior del equipo se encuentran avergonzados debido a los pobres resultados cosechados a lo largo del Torneo Guard1anes 2021 y tras la goleada sufrda en el Clásico Nacional.

“No ha pasado por mi cabeza (tirar la toalla). Esto es tener poquito de madre después de la vergonzosa actuación de ayer. El día que me tenga que ir, me iré sin cobrar un centavo, no se preocupen por mí” Ricardo Peláez

Ricardo Peláez asegura que su renuncia está en la mesa

Ante los rumores en torno a su renuncia, Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, desmintió las versiones, aunque eso sí, admitió que su renuncia se encuentra de manera permanente sobre la mesa de Amaury Vergara , presidente del equipo.

“Mi renuncia esta siempre en la mesa de Amaury Vergara. Lo que pasó en la intimidad del grupo fue que les dije a los jugadores que alguien debe asumir responsabilidades sobre lo que pasó ayer y ese soy yo. No estoy aquí para esperar un finiquito o por dinero, no lo necestio. Pagaría por ganar un trofeo” Ricardo Peláez

Asimismo, el dirigente pidió paciencia a la afición , pues recordó que en certamen anterior el Club Deportivo Guadalajara llegó hasta las semifinales.

Víctor Manuel Vucetich justifica decisiones tácticas

Por su lado, Víctor Manuel Vucetich, DT de las Chivas, habló sobre el planteamiento táctico que utilizó en el Clásico Nacional ante el Club América .

Y es que las críticas de la afición se centraron en los cambios que el famoso “Rey Midas” hizo en el partido, por ejemplo, el sacar a José Juan Macías al minuto 15 del segundo tiempo.

“América jugó mejor que nosotros, pero tuvimos 2 oportunidades claras de meter gol. El marcador pudo haber sido otro, pero el accionar no fue el que queríamos, tenemos muchos altibajos, el América nos superó” Víctor Manuel Vucetich

Ricardo Peláez muestra respaldo a Víctor Manuel Vucetich

Más allá de que los fans del Club Deportivo Guadalajara exigieron la renuncia de Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich, todo parece indicar que de momento no habrá cambios.

Máxime porque Peláez dejó en claro que la intención es seguir con el proyecto de Vucetich mínimo hasta que termine el Torneo Guard1anes 2021 , donde Chivas se ubica en el décimo tercer lugar.

No obstante, el director deportivo del Club Deportivo Guadalajara admitió que todos en el club están bajo observación permanente.