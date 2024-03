Ricardo Lavolpe es uno de los mejores entrenadores que ha tenido la Selección Mexicana, aunque tuvo el mismo resultado en el Mundial de Alemania 2006, tuvo destellos de un gran futbol, y eso que, dejó fuera a Cuauhtémoc Blanco.

Ahora después de 18 años Ricardo Lavolpe revivió esa novela que tuvo con Cuauhtémoc Blanco.

Recordemos que, el ahora gobernador de Morelos, vivía un gran momento en el América en el 2006, además era uno de los mejores futbolistas mexicanos de la época.

A pesar de eso, Ricardo Lavolpe no lo tomó en cuenta para la Confederaciones 2005 y para el Mundial de Alemania 2006.

¿Por qué Ricardo Lavolpe dejó fuera a Cuauhtémoc Blanco?

Han existido muchos rumores sobre la vez que Ricardo Lavolpe apartó a Cuauhtémoc Blanco de la Selección, entre ellos que nunca se llevaron bien o que todo comenzó por un festejo y más.

Sin embargo parece que la realidad es más aburrida, Ricardo Lavolpe habló sobre el por qué no contempló a Cuauhtémoc Blanco e incluso pidió disculpas: “Si me equivoqué, perdón, yo me guío por un sistema. Si lo entienden, que bueno, si no, es problema de ustedes”.

Después se justificó con que el ‘Temo’ no entraba en su sistema de juego y los resultados le dieron la razón: “Para yo haberle ganado a Brasil en Confederaciones y pelearle a Argentina y Alemania, es que mi sistema estaba bien”

Aunque tal vez nunca sabremos las razones exactas, ya que con nueva información se dice que el gobernador de Morelos no cumplió con indicaciones que exigía Lavolpe.

Y que el Cuau se quería saltar los partidos ‘morelos’ para solo jugar las competencias importantes.

Hablemos de "congruencia".



9/02/2005 vs Costa Rica, Blanco tenía indicaciones claras para el funcionamiento del sistema que deliberadamente no cumplió.



4 y 8 de junio había partidos de eliminatoria y el 15 comenzaba la Confederaciones, no quiso ir porque "estaba cansado".

La Selección Mexicana de Lavolpe la mejor de la historia.

Las nuevas generaciones no saben lo que fue influyó Ricardo Lavolpe, no solo en el futbol mexicano, sino en todo el mundo.

La Selección Mexicana del 2005 y del 2006 tenía la capacidad de jugarle a las mejores del mundo, incluso en la Confederaciones le ganó a un brasil que daba miedo, empató a una gran Argentina y casi le arrebata el tercer lugar a la anfitriona, Alemania.

Para el Mundial ya con un sistema mejor establecido, se enfrentaron al mayor verdugo de la Selección Mexicana, Argentina, que con una genialidad de Maxi Rodríguez eliminó al Tri en los Octavos de Final.

A pesar de eso, la salida ‘Lavolpiana’ se sigue estudiando en las escuelas de formación de entrenadores de futbol y dejó un gran legado.