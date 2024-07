El ex DT de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, reconoció que le gustaría regresar al equipo tricolor si lo llegan a considerar para tomar el lugar de Jaime Lozano.

Ricardo La Volpe podría dirigir a la Selección Mexicana en lugar de Javier Aguirre, pues el analista de TUDN comentó que si le ofrecieran el puesto de Jaime Lozano, aceptaría sin pensarlo.

Estos días se espera que anuncien quién será el nuevo DT de la Selección Mexicana pues Jaime Lozano está prácticamente fuera del equipo tricolor tras su fracaso en la Copa América 2024.

Antes de que la Selección Mexicana quedara eliminada en la Copa América 2024, la continuidad de Jaime Lozano como DT ya estaba en duda y Javier Aguirre fue de los primeros prospectos que fue considerado.

¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre ser el DT de la Selección Mexicana?

El analista de TUDN, Ricardo La Volpe, admitió que le gustaría sumarse a la Selección Mexicana como DT o como auxiliar, él no dudaría en echarle una mano al equipo por segunda vez.

“Por supuesto (que iría al cuerpo técnico si lo invitan), para lo que pueda ayudar, yo le debo mucho a México”, dijo Ricardo La Volpe tras los rumores de quién será el nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Incluso, Ricardo La Volpe consideró que a la Selección Mexicana le hace falta tener a entrenadores bien formados pues para ser un buen auxiliar se necesitan mínimo dos años de experiencia.

“Tendrías que ser auxiliar de un gran técnico mínimo uno o dos años, aprender de varios, no es solo lo que enseñan en la escuela. Nos está faltando, no sé por qué los equipos no piensan más, ¿por qué no generamos?”, agregó Ricardo La Volpe.

¿Javier Aguirre será el nuevo DT de la Selección Mexicana?

Jaime Lozano dejará de ser el DT de la Selección Mexicana y todo apunta a que Javier Aguirre ocupará su lugar ya que necesitan toda la ayuda posible para levantar al combinado.

Solo es cuestión de que se haga oficial la llegada de Javier Aguirre a la Selección Mexicana luego de que Jaime Lozano rechazara la propuesta de ser su auxiliar técnico.

Según varios reportes, la noticia se anunciará este lunes 15 de julio dando así inicio a una nueva etapa para la Selección Mexicana y su reestructuración para la Copa Mundial 2026.