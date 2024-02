Lionel Messi vuelve a estar envuelto en la polémica tras el partido que sostuvo el Inter de Miami contra el Newell’s Old Boys, el club de su infancia.

En la gira de partidos de preparación que tuvo el Inter de Miami antes del inicio de temporada de la MLS, les tocó enfrentar al Newell’s Old Boys, equipo que le abrió las puertas a Lionel Messi en su infancia.

El encuentro fue disputado en el DVR PNK Stadium, casa del Inter de Miami, y terminó con un aburrido marcador de 1-1.

Pero más allá del desarrollo del partido, lo que más dio de qué hablar fue una polémica acción de Lionel Messi donde intenta golpear a un jugador del equipo argentino.

Así fue la polémica jugada de Lionel Messi contra jugador del Newell’s Old Boys

Lionel Messi se enfrentó al Newell’s Old Boys, el equipo de su infancia, pero lamentablemente para el argentino, lo que más dio de qué hablar fue su agresión a un rival.

En una jugada en el medio campo, Lionel Messi compite por aire con un futbolista del Newell’s Old Boys. Como el The Best no gana el balón, le da una patada a su rival que podría considerarse digna de tarjeta roja.

Y por si fuera poco, el campeón del mundo en Qatar 2022 volvió a golpear a su compañero de profesión, una actitud totalmente reprobable que merecía una sanción del árbitro que ni siquiera marcó falta.

Juzgue usted mismo la acción de Lionel Messi.

Messi y su falsa humildad en el campo!



Tratando de lesionar a un compañero de su club de infancia porque se metio con suarez!



Valores del The Best ! pic.twitter.com/obdor0OpZ8 — Arielipillo (@arielipillo) February 16, 2024

Critican a Lionel Messi por agresión a jugador del Newell’s Old Boys

La acción de Lionel Messi donde agredió a un jugador del Newell’s Old Boys no pasó desapercibida por los usuarios de redes sociales, quienes criticaron al astro argentino.

Uno de los que alzó la voz fue el usuario Arielipillo, el mismo que compartió el video de la patada de Lionel Messi al futbolista del Newell’s Old Boys.

“Messi y su falsa humildad en el campo. Tratando de lesionar a un compañero de su club de infancia porque se metió con Suárez. Valores del The Best”, escribió.