Lionel Messi se habría molestado con Alejandro Garnacho, futbolista del Manchester United, por haber celebrado como Cristiano Ronaldo la chilena que anotó ante el Everton en la Premier League.

A través de su podcast Vibe With Five, Rio Ferdinand habló sobre cómo La Pulga dejó de en redes al extremo de la Albiceleste por haber emulado al Bicho tras marcar.

“Mi hijo me dijo el otro día que Messi le había dejado de seguir. No le importa (a Alejandro Garnacho) salir diciendo: ‘Soy un hombre de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la Selección argentina”, sentenció.

Alejandro Garnacho podría ser acreedor a ganar el Premio Púskas luego de la brutal chilena que dibujó el fin de semana pasado y que le dio la victoria a los Red Devils.

Lionel Messi. (Gustavo Garello / AP)

Lionel Messi no piensa en el Mundial de 2026 tras haber ganado la Copa del Mundo en Qatar 2022

Lionel Messi no piensa en el Mundial de 2026, luego de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar 2022 y quitarse la presión que lo perseguía desde hace varios años con la Selección Argentina.

Sin embargo, no cerró la puerta a la posibilidad de llegar con la Albiceleste a su sexta justa mundialista, pues de seguir gozando de buena salud, no habría impedimento para verlo jugar.

“No pienso en eso. Disfrutaré de mi carrera día a día. Primero será la Copa América de Estados Unidos en 2024. En cuanto al Mundial, no pienso en eso”, explicó.

“Como siempre he dicho, no sé si soy el mejor jugador de la historia o no. Si soy uno de los mejores, entonces es algo maravilloso”, sentenció el atacante del Inter Miami hace un par de días.

Lionel Messi (Michel Euler / AP)

Lionel Messi ganaría nuevo trofeo en la MLS con el Inter Miami

Lionel Messi es candidato a ganarse un nuevo trofeo en la MLS por su participación en el Inter Miami, en esta campaña donde realizó su debut.

La Pulga ha sido nominado a “Debutante del año” a pesar de que no tuvo mucha actividad en los Estados Unidos en el cierre de la fase regular.

