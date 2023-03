Joana Sanz escribió una emotiva carta para despedirse de Dani Alves, después de la difícil situación que enfrentó después de la detención del futbolista.

Cabe recordar, que Dani Alves fue llevado a prisión preventiva después de una acusación en su contra por abuso sexual.

En medio de declaraciones contradictorias y pruebas contundentes, el brasileño está en una situación legal claramente complicada.

Aunque Joana Sanz lo apoyó desde el inicio e incluso abogó por él, al parecer las cosas cambiaron y la modelo reafirmó su amor, aunque de otra forma, pues se despidió definitivamente de él.

A través de su cuenta de Instagram, mandó un contundente mensaje en el que le expresó todo el dolor que le hizo sentir, pues aceptó que la rompió en mil pedazos.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, escribió.

Joana Sanz y la carta que le escribió a Dani Alves

Joana Sanz compartió unas páginas que escribió con su puño y letra desde el fondo de su corazón, pues aunque aceptó tu dolor, as eguró que lo seguirá amando, aunque esta vez de otra forma.

“Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma”, se lee.

Joana Sanz cierra su etapa con Dani Alves

Pese al amor que le tiene, Joana Sanz escribió que con eso, le pone fin a su etapa con el futbolista, la cual comenzó hace 8 años , pues quiere valorarse y amarse más a sí misma.

“Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, concluyó.

