La directiva del Club Cruz Azul, a través de Víctor Velázquez, confirmó que ya está en marcha el proyecto para la construcción del nuevo estadio de La Máquina y podría estar en la Ciudad de México.

Aunque en un principio se había dicho que el nuevo estadio del Club Cruz Azul se construiría en el Estado de México (zona metropolitana de la Ciudad de México), se reveló que el recinto sí podría estar en la capital del país.

Esta sin duda es una gran noticia para todos los aficionados celestes, pues el transportarse fuera de la capital es uno de los principales problemas que enfrentarían.

Nuevo estadio del Cruz Azul podría construirse en la Ciudad de México

Cuando parecía que el nuevo estadio del Club Cruz Azul se construiría en la zona metropolitana de la Ciudad de México, hay nueva información que haría que el recinto esté en la capital de la república.

Y es que el candidato para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, habló de la posibilidad de que el nuevo estadio del Club Cruz Azul esté en la metrópoli.

“He platicado de manera muy rápida con Víctor Velázquez y yo me comprometí con él a que después del 2 de junio vamos a hacer un planteamiento mucho más serio. A mí me gustaría que el estadio del Cruz Azul se quedara en la Ciudad de México”, mencionó Santiago Taboada en entrevista con Record Plus.

“La Ciudad de México tiene muchos espacios en los que pudiéramos generar condiciones para que el estadio del Cruz Azul se construya”, agregó.

Así sería el nuevo estadio del Cruz Azul en la Ciudad de México

El Club Cruz Azul tendría un nuevo estadio muy pronto, y aunque no se ha confirmado si se construirá en el Estado o en la Ciudad de México, ya revelaron imágenes del proyecto.

Y es que a través de sus redes sociales, Víctor Velazquez compartió un video donde se muestra cómo sería el nuevo estadio del Club Cruz Azul en el Estado o Ciudad de México.

En el clip se ve un recinto muy moderno que sería acompañado por un complejo deportivo, una plaza comercial, un hotel y demás espacios destinados al entretenimiento.