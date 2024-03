Chicharito Hernández llegó a Chivas como una esperanza, como un líder del vestidor y un motivador para sus compañeros, pero en un video se demostró que no lo ha sido.

Ahora se le acusa a Chicharito Hernández de destrozar el vestidor de Chivas, que alguna vez el Nene Beltrán comentó que no era el más unido.

Esto lo dijo después de la final de Chivas vs Tigres; “Yo creo que ahí nos faltó alguien de experiencia, no digo que no lo hubo por que estaba Pocho Guzmán”, comentó el Nene Beltrán sobre lo que pasó en el vestidor durante ese partido.

Después comentó que tuvieron discusiones entre compañeros: “Mozo comentaba que no se la pasaban, el Pollo decía que no presionábamos bien, por lo que se comenzaron a calentar los ánimos entre los líderes, por eso perdimos esa final.”

El nene beltrán explica qué pasó en el vestidor de chivas en aquella final, para que luego no digan que un tipo con jerarquía como chicharito no le haría bien al equipo en todo sentido: pic.twitter.com/IAnr1l2FxX — Chiva Brother 🐐🇫🇷 (@AngelElChivo_) November 10, 2023

Es por eso que una voz autorizada para poner orden en el vestidor de Chivas es Chicharito, pero parece que le gana la soberbia.

Chicharito no muestra compañerismo con sus compañeros de Chivas

Esta falta de compañerismo de parte de Chicharito Hernández con su equipo, se evidenció en un video del partido de Chivas vs América en la Concachampions.

En este se puede ver a Chicharito Hernández con una extraña actitud, y es que todos sus compañeros fueron a apoyar a su capitán Víctor Guzmán cuando salió del campo, todos menos uno.

Así es, Chicharito se le ve completamente alejado de sus compañeros, no se le ve en ese papel de apoyo y líder que tanto necesita el Club Guadalajara.

Acá los problemas a los que se refería el nene!!! Ya empezó a desmadrar el vestidor el chichatronco!!!!! pic.twitter.com/BwI5CAq1hj — Alfonso Vic. (@zamalfaxi) March 9, 2024

Chicharito puede iniciar ante León en esta jornada de Liga MX

A pesar de todo el revuelo, la afición sigue pidiendo a Chicharito Hernández en el once titular, quiere ver un gol del hijo pródigo en su regreso a Chivas.

Y posiblemente tendrá la oportunidad el día de hoy, 9 de marzo, en el partido de Chivas vs León, además esto le serviría a Chicharito para llegar con mejor ritmo al partido de vuelta contra América.

La charla del Chicharito en el vestidor después de la goleada del América: https://t.co/gl1Wcc2GsW — Información Real de Atlas (@InfoRealDeAtlas) March 7, 2024

Hasta el momento solo ha disputado 32 minutos, desde su regreso de su lesión, y no ha podido anotar, ni dar alguna asistencia.