La gloriosa Liga MX vuelve dar de qué hablar. Esta vez sobre sus multas que aplica a los equipos que estén en lo más bajo de la porcentual y así evitar el descenso.

En este Clausura 2024 de la Liga MX, fueron el Tijuana, Mazatlán y FC Juárez los que terminaron en el fondo de la famosa tabla porcentual. Aunque bueno en México solo pagas una cantidad, según, y así no desciendes.

Solo en este torneo, Tijuana tuvo que pagar 80 millones de pesos, Juárez 47 mdp y Mazatlán 33 mdp. Eso da un total de 160 mdp.

Pero, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se puede ver un crecimiento en algún equipo por esas multas? Eso es lo que prometieron, pero la realidad es muy diferente.

¿Cuánto ha recaudado la liga MX con las multas del no descenso?

La Liga MX aprovechó la pandemia para quitar el descenso y el ascenso. Esa decisión fue justificada, básicamente, con que la situación económica de los equipos era mala, solo de esa forma podían salvarlos. Además acordaron que los últimos 3 lugares de la tabla de cocientes iban a pagar una multa.

Ese tema se habló en la mesa de Futbol Picante en ESPN. El periodista Héctor Huerta comentó lo siguiente: “En el 2018, en la Junta de Comité de Desarrollo Deportivo acordaron que se integraba ese sistema de multas. Desde 2018 se han ganado 970 millones de pesos. Si se han pagado o no, es un gran enigma.”

Como vemos, la Liga MX ha recaudado 970 millones de pesos entre multas para no descender (860 mdp) y otras.

970 MILLONES HAN COBRADO DE MULTAS... ¿dónde están?



Atención a lo que dice Héctor Huerta 👀 pic.twitter.com/65gKpfmjy3 — Futbol Picante (@futpicante) May 4, 2024

¿Dónde está el dinero de las multas de la Liga MX?

Pero, ¿qué ha pasado con esos 970 millones de pesos? La Liga MX comentó que todo lo recaudado por esas multas se iban a ir al Fondo de Estabilización de los Clubes. Sin embargo se sabe muy poco de ese fondo.

Además debido a la falta de transparencia de la parte de la Liga MX, también se desconoce en qué se ha ocupado ese dinero, incluso se puede sospechar que no se ha pagado.

Los hechos nos dicen que ha servido para muy poco. La Liga de Expansión no ha visto crecimiento, no ha habido remodelación en los estadios, no ha mejorado la tecnología del VAR, entonces, ¿en dónde está? Si es que está.