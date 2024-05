En la Final de Ida de la Liga MX entre Cruz Azul y América, se vivió una jugada bastante polémica en la que los aficionados azulcremas pedían un penal, por una falta a Henry Martín. Misma que el VAR intervino.

Bueno, el VAR se metió solo mediante comunicaciones, es decir, le informaron al árbitro Fernando Hernández que no era penal sobre Henry Martín en la Final de la Liga MX entre América y Cruz Azul.

Y es que no puede faltar, en todos los partidos del América hay polémica y ayer, 23 de mayo, no fue la excepción.

Además del posible penal sobre Henry Martín. También se pidió una roja para Malagón, ya que este le hizo un penal a Uriel Antuna.

También en el gol del América, los aficionados de la Máquina reclamaron que el saque de banda previo era a favor de Cruz Azul.

De cualquier forma, todo eso es pasado. Y en el Estadio Azteca conoceremos al campeón de la Liga MX.

Cómo fue la jugada en la que pidieron penal sobre Henry Martín en la Final América vs Cruz Azul

La jugada que pelearon los aficionados del América pidiendo penal sobre Henry Martín se dio en el minuto 57, cuando las Águilas estaban cerca del gol contra Cruz Azul.

Julián Quiñones mandó un centro buscando a Henry Martín, el delantero del América estaba marcado por Rotondi, este último al querer ir por el balón pisó accidentalmente al delantero, este se cayó buscando que se marcara la pena máxima.

Después de un tiempo, el delantero de las Águilas se paró y el árbitro, Fernando Hernández determinó que el jugador del Cruz Azul tocó al sin querer, queriendo. Así que el juego se reanudó con normalidad.

Revelan los audios del VAR del posible penal sobre Henry Martín

Como ya vimos, el VAR intervino en el posible penal sobre Henry Martín, es claro que mientras estaba la transmisión del América vs Cruz Azul no se sabía que lo se decían, pero ahora ya los tenemos.

-Fernando Hernández: Rotondi toca a Henry Martín de manera accidental

-VAR: Déjame checar, no veo nada en el pie. No hay fuerza, se va cayendo Rotondi y únicamente le pone las manos. No impide que Henry remate y ahí es cuando cae.

-VAR: No existe ningún pisotón, se va cayendo Rotondi y pone las manos nada más. Dame otra toma que se quejan de algo en el píe. Hay un contacto de futbol que no impide que Henry juegue correctamente el balón, jugada totalmente accidental, es un contacto de futbol que no tiene un impacto.