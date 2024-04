Las opciones para ver el partido Real Sociedad vs Real Madrid en México incluyen la posibilidad de seguirlo por TV abierta. Por lo que si no estás suscrito al canal de paga, dueño de los derechos de LaLiga, no te preocupes, pues aquí te contamos dónde verlo totalmente gratis.

El partido del Real Madrid podrá seguirse a través de televisión abierta por lo que no habrá ninguna justificación para perderse del espectáculo de Vinicius, Bellingham y compañía.

Con LaLiga en sus manos, Real Madrid visitará Anoeta para medirse a la Real Sociedad en el arranque de la Jornada 33 de la Temporada 2023-24.

Los merengues llegarán al compromiso con la motivación hasta el tope luego de vencer al FC Barcelona en una edición más del Clásico Español. La distancia se extendió a 11 puntos con 18 en disputa, por lo que sólo una tragedia frustraría del título del Real Madrid.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Real Sociedad vs Real Madrid?

El partido entre la Real Sociedad vs Real Madrid podrá seguirse en vivo por Canal 5, televisora que ha transmitido algunos partidos de LaLiga a lo largo de la temporada.

El compromiso del Real Madrid tendrá lugar este viernes 26 de abril en la cancha la Reale Arena y será transmitido en territorio nacional a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Las opciones para ver el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid son Canal 5 y Sky Sports.

Real Sociedad vs Real Madrid

13:00

Canal 5 y Sky Sports

Reale Arena

¿Cómo llega Real Madrid al partido ante la Real Sociedad?

Líder y cada vez más cerca del podio de campeón, Real Madrid se presentará en Anoeta para enfrentar a la Real Sociedad, en un partido que podrá acrecentar la distancia frente al FC Barcelona en una carrera que desde hace rato ya tiene dueño.

En los últimos diez partidos, Real Sociedad apenas ha ganado dos duelos frente al Real Madrid. Sin embargo, el último triunfo del club de San Sebastián fue justo en Anoeta, cuando sorprendieron por 2-0 a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

En la actual temporada, la Real Sociedad no será un rival sencillo para el Real Madrid, aspira a jugar torneos europeos y un triunfo los consolidaría entre los primeros seis del campeonato.

La Real Sociedad llega con cinco partidos sin conocer la derrota, aunque con dos empates de forma consecutiva. Mientras que el Real Madrid tiene 26 juegos sin perder en LaLiga.