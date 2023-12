Raúl Jiménez, ha sido uno de los futbolistas mexicanos más criticados, pues vivía una importante sequía de goles en la Premier League, pero ahora en el Fulham ha regresado de la mejor manera.

Y es que, Raúl Jiménez anotó su cuarto gol en el segundo partido consecutivo en la Premier league esta vez fue frente al West Ham, con esta anotación, el mexicano ha llegado a cuatro goles en lo que va de la temporada.

A pesar de los altibajos y la dura lesión que lo alejó de las canchas y que para muchos fue el parteaguas para que su nivel se viniera abajo, Raúl Jiménez sigue dando muestras de su talento y anotó en la Jornada 16 de la Premier League.

Fue al minuto 22 cuando el delantero recibió un centro dentro del área que alcanzó a rematar con la cabeza y puso a su equipo adelante, asimismo terminaron goleando 5-0 al West Ham de Edson Álvarez.

Jaime Lozano y su felicitación a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez sigue siendo un indiscutible en el esquema de Jaime Lozano, durante el encuentro pasado el mexicano anotó un impresionante doblete frente al Nottingham Forest.

En ese sentido, el técnico de la Selección Mexicana reconoció su esfuerzo y le mando un mensaje de felicitación

“Me da mucha emoción, me da emoción porque muchas veces cuando un delantero no hace goles para la gente puede pensar que está en mal momento y no es nada más hacer goles. Raúl, cuando lo convocamos por primera vez, hizo tres goles en dos partidos y después no había podido hacer más que uno en Inglaterra”, dijo para TUDN.

Selección Mexicana y su próximo partido

La Selección Mexicana disputará la Copa América 2024 después de varios años de estar fuera de dicha competición.

Cabe recordar, que tuvieron serios problemas en la clasificación, pues Honduras por poco y los deja afuera.

Sin embargo, Jaime Lozano quiere aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para prepararse. Es por eso, que enfrentarán a Colombia en un partido amistoso.

