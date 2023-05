El beisbolista Randy Arozarena durante el Clásico Mundial se ganó el amor de los mexicanos luego de lucir botas, máscaras y sombreros mexicanos, por ello afirmó que le gustaría un juego en México.

Randy Arozarena no considera le gustaría cumplir con un juego de temporada regular en México, como lo tuvieron San Diego y San Francisco en abril pasado.

“Lo he pensado mucho por la situación que tuve en el Clásico, ojalá hicieran una serie de Tampa Bay en México para que la gente me vea de cerca y me apoye, me sentiría muy feliz poder jugar en México”, dijo en conferencia de prensa.

Randy Arozarena adelanta que habrá juego en México

Randy Arozarena adelantó que tras la participación con México en el Clásico Mundial, la Selección Mexicana acordó reunirse acabando la temporada para realizar un juego en casa y ante su gente.

“Nosotros dijimos que nos íbamos a reunir cuando se acabara la temporada y poder compartir con la gente que nos apoyó en el Clásico Mundial y realizar una gira por todo México”, afirmó.

De hecho, Randy Arozarena se dice agradecido con la gente que lo apoya durante los juegos de los Tampa Bay Rays.

“El apoyo de los mexicanos es increíble, cada vez que salgo a un campo me sacan la bandera, me apoyan, me gritan , me da felicidad y a la distancia se siente lindo que la gente te reconozca y te apoye”, indicó.

Los cambios de Randy Arozarena tras el Clásico Mundial

Randy Arozarena, jugador de Tampa Bay, compartió que le benefició jugar el Clásico Mundial y con esto ha tenido un gran desempeño en las grandes ligas.

“El Clásico Mundial me ayudó porque lo que pensaba en la temporada baja lo pude ejecutar en el Clásico, es decir, lo que pensé lo que he practicado ahí”, confirmó.

Además, tras el histórico resultado de México en el Clásico Mundial afirmó que hay un nuevo Randy Arozarena.

“Lo que me ha ayudado es tener una rutina, la parte mental la mejoré mucho y eso me ayudado a tener una gran temporada. Con la parte mental he sabido cómo se manejan las grandes ligas y me ayuda para conectar esos batazos que conecto, antes no hacía rutina y hoy me ha ayudado”, sentenció.

