💔 "MI PAPÁ ME FUE A VER A UN PLAYOFF Y FALLECIÓ EN LA GRADA, ESO ME MARCÓ PARA SIEMPRE"



Con 18 años, @RandyArozarena vivió su momento más complicado... #RandyEnRadio nos cuenta su historia 🥺



🚨 "ME ESCAPÉ DE CUBA EN UNA LANCHA, SALÍ COMO A LAS 3 DE LA MAÑANA"#FSRadioMX pic.twitter.com/FbEmwFTrkf