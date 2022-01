Rafael Nadal y Daniil Medvedev jugarán la final del Abierto de Australia 2022, en la que el español buscará convertirse en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia .

Rafael Nadal se mostró imponente en su semifinal ante el italiano Matteo Berrettini, a quien derrotó en cuatro sets, con parciales de 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 en dos horas y 55 minutos.

Por su parte, Daniil Medvedev también se mostró muy superior al griego Stéfanos Tsitsipas, a quien venció en cuatro sets 7-6 (7-5), 4-6, 6-4 y 6-1.

06/01 Rafa Nadal regresa tras cinco meses de inactividad



28/01 Rafa Nadal se mete en la final del Open de Australia



Tiene 35 años. Qué leyenda. pic.twitter.com/l4HUZmd1FO — Sphera Sports (@SpheraSports) January 28, 2022

Rafael Nadal buscará llegar a 21 títulos de Grand Slam

Rafael Nadal buscará llegar a 21 títulos de Grand Slam en la final del Abierto de Australia, con lo que superaría a Roger Federer y Novak Djokovic como el más ganador en dichos torneos.

Respecto a este tema, el tenista español señaló que no sabe si esta será su última oportunidad para conseguirlo y aseguró que no por ganar podría ser considerado el mejor de la historia .

“Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí. Sinceramente, no sé lo que me juego. Ni siquiera ganando el domingo significaría que yo sea el mejor de la historia”, dijo.

“No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí. Sinceramente, no sé lo que me juego. Ni siquiera ganando el domingo significaría que yo sea el mejor de la historia” Rafael Nadal

Daniil Medvedev advierte a Rafael Nadal

Daniil Medvedev advirtió a Rafael Nadal previo a la final del Abierto de Australia 2022, la cual se jugará el próximo domingo en punto de las 02:30 horas (centro de México).

El tenista ruso, número dos del mundo, recordó que ya sabe lo que es vencer a un tenista que busca pasar la barrera de los 20 títulos de Grand Slam, haciendo referencia a Novak Djokovic.

Cabe recordar que Medvedev derrotó al serbio en la final del US Open 2021, privándole de conseguir su título número 21 de Grand Slam, con lo que hubiera superado a Nadal y Federer.

“Voy a volver a jugar contra uno de los más grandes jugadores y de nuevo contra un jugador que va a intentar conquistar su 21º Grand Slam”, señaló.

Por su parte, Medvedev tratará de hacer historia al convertirse en el primer jugador, en la era Open (desde 1968), en conquistar de forma consecutiva sus dos primeros títulos en Grand Slam.