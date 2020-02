“El día que me sienta presionado prefiero dedicarme al periodismo”: Rafa Puente

El DT señaló que no siente presión en su nuevo puesto y que cuando eso pase, regresará al mundo del periodismo donde puede hacer una larga carrera.

Mucha polémica es la que ha levantado Rafa Puente del Río, entrenador de los Rojinegros del Atlas, quien aseguró que el día que se sienta presionado como director técnico, preferirá regresar al mundo del periodismo.

Previo al partido contra América, Puente Jr. señaló que es entrenador porque le apasiona y que cuando eso no pase, dará un paso al costado para dedicarse el periodismo, donde, a su parecer, existe una zona de confort y ningún riesgo.

"Yo me dedico a esto porque me apasiona. El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes (los periodistas) se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho y que te provee de una zona de confort de mínimo riesgo" Rafa Puente. DT Atlas

“El día que me sienta presionado, doy un paso al costado y me dedico a lo que ustedes practican. La presión en su servidor no existe; ni somos el peor cuerpo técnico cuando perdemos, ni somos el mejor cuando ganamos”.



Cabe recordar que Rafa Puente, después de una breve carrera como actor, incursionó en el mundo del periodismo deportivo, de donde dio el salto a Lobos BUAP, equipo al que logró ascender.

Tras ser cesado de los Gallos de Querétaro, Puente del Río regresó a los medios de comunicación, hasta hace algunas semanas, cuando recibió la oportunidad de dirigir a los Rojinegros.

Ilusión por ganarle al América

Ya sobre el partido que los Zorros sostendrán el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca ante las Águilas del América, Rafa Puente señaló que le ilusiona ganarle al Club de Coapa, aunque señaló que al final solo son tres puntos los que están en juego.

“Me ilusiona ganarle al América al igual que ganar al que sea, porque al final son tres puntos. Visitar a un equipo de tanto prestigio sí da un matiz, pero son los mismos tres puntos que da cada partido”

"El trabajo de la semana nos permite generar con firmeza lo que pretendemos nos distinga. Me ilusiona ganarle al América al igual que ganarle al equipo que sea, al final son tres puntos importantes".

Rafa Puente tuvo un decepcionante debut como entrenador de los Rojinegros del Atlas, pues cayó de fea forma ante Monarcas Morelia en la cancha del Estadio Jalisco.