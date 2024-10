Hoy miércoles 2 de octubre, la cartelera de la Champions League trae más emocionantes duelos para cerrar la Jornada 2 y aquí te decimos qué equipos se enfrentarán hoy.

Este martes 1 de octubre arrancó la Jornada 2 de la Champions League con nueve partidos y hoy continuará la actividad donde podremos ver en acción al actual campeón, el Real Madrid.

Entre los partidos más destacados, aparte del Real Madrid vs LOSC, son el del Girona vs Feyenoord, el Atlético Madrid vs Benfica y el del Aston Villa vs Bayern.

Partidos de hoy en la Champions League

Tras terminar el primer día de la Jornada 2, estos serán los nueve duelos que cerrarán hoy miércoles 2 de octubre en la Champions League. Aquí te dejamos la hora y canal para ver todos los partidos en vivo:

Partido: Shakhtar vs Atalanta | 10:45 horas | Veltins-Arena | MAX, Caliente TV

Partido: Girona vs Feyenoord | 10:45 horas | Estadio Montilivi | MAX, Caliente TV

Partido: Benfica vs Atlético de Madrid | 13:00 horas | Estadio do Benfica | MAX, Caliente TV

Partido: Liverpool vs Bolonia | 13:00 horas | Anfield, Liverpool | MAX, Caliente TV

Partido: RB Leipzig vs Juventus | 13:00 horas | Red Bull Arena | MAX, Caliente TV

Partido: LOSC vs Real Madrid | 13:00 horas | Estadio Pierre-Mauroy | MAX, Caliente TV

Partido: Sturm vs Club Brujas | 13:00 horas | Wörthersee Stadion | MAX, Caliente TV

Partido: Aston Villa vs Bayern | 13:00 horas | Villa Park | MAX, Caliente TV

Partido: Dinamo Zagreb vs Mónaco | 13:00 horas | Estadio Masksimir | MAX, Caliente TV

Champions League: Resultados de la Jornada 2

Estos fueron los resultados de la primera ronda de la Jornada 2 de la Champions League y los equipos más goleadores fueron el FC Barcelona y el Borussia Dortmund, quien se puso como líder en la tabla de posiciones.