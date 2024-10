El martes 1 de octubre comenzó la actividad de la Jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League con dos partidos Stuttgart vs Sparta Praha y RB Salzburg vs Stade Brestois.

A diferencia de la primera jornada, cuando hubo partidos martes, miércoles y jueves, para esta segunda jornada de la fase de liga, solo habrá juegos el martes 1 y el miércoles 2 de octubre.

Entre los duelos más llamativos del día se encuentran el Arsenal vs PSG, Bayer Leverkusen vs AC Milan y el Borussia Dortmund vs Celtic.

Champions League inició con los partidos Stuttgart vs Sparta Praha y RB Salzburg vs Stade Brestois

La actividad del martes 1 de octubre en la Champions League comenzó con los partidos Stuttgart vs Sparta Praha y RB Salzburg vs Stade Brestois.

Hubo sorpresas en los dos encuentros. En el Stuttgart vs Sparta Praha se esperaba que el cuadro alemán ganara con autoridad; sin embargo, no pudo pasar del empate gracias a un golazo de Kaan Kairinen.

🚨🇪🇺 GOAL | Stuttgart 1-1 Sparta Praha | Kairinen



WHAT A FREE KICK !!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/AiTuzgg1s2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 1, 2024

En el RB Salzburg vs Stade Brestois se dio otra sorpresa, pues el cuadro local era ligero favorito para llevarse la victoria; no obstante, se terminó llevando una goleada de 4 a 0.

Partidos de la Champions League hoy martes 1 de octubre

Estos son los partidos de la Champions League que se juegan el martes 1 de octubre: