La vida pone pruebas y tomar decisiones es nuestra responsabilidad. Raphael Varane es ejemplo de ello, las lesiones mermaron su carrera y anunció su retiro con sólo 31 años de edad.

Tras un recorrido laureado, en medio de un nuevo reto con el Como de Italia y con sólo 31 años de edad, Raphael Varane priorizó su salud y le dijo adiós a las canchas en una emotiva e inesperada despedida.

Campeón del mundo con Francia, multicampeón a nivel de clubes con Real Madrid y Manchester United, a Raphael Varane no le faltó nada en su carrera, se va agradecido con su siempre amado futbol.

Con una emotiva despedida, el internacional francés aseguró que “es momento de parar”, una decisión difícil, pero entendible después de la lesión que le hizo abandonar la cancha tras sólo disputar 23 minutos con el Como en un partido de Copa.

La emotiva despedida de Raphael Varane: “Es el momento de parar y colgar mis botas”

A través de sus redes sociales, Raphael Varane anunció su retiro de las canchas con un “inmenso orgullo y sensación de realización”. No obstante, no fue una decisión sencilla, pero reconoció que era “el momento de parar”, irse “fuerte” y “no sólo aferrarme al juego”.

“Se necesita una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar mis botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley”, señaló Raphael Varane.

“Me ha encantado luchar por mí mismo, mis clubes, mi país, mis compañeros de equipo y los seguidores de cada equipo en el que he jugado. De Lens a Manchester pasando por Madrid, y jugando para nuestra selección. He defendido cada insignia con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje”, reconoció.

“Gracias por hacer este viaje más especial de lo que mis sueños más salvajes jamás podrían prever”, reconoció Raphael Varane para cerrar con un contundente: “Gracias, futbol”.

¿Quién es Raphael Varane?

Raphael Varane sorprendió al mundo del balompié con el anuncio de su retiro a los 31 años de edad. Después de peregrinar con un sinfín de lesiones, decidió parar y con un emotivo mensaje, se despidió de su querido futbol.

Raphael Varane no se despide con las manos vacías, se marcha del futbol con 22 títulos en su palmarés, en un recorrido laureado que le hizo subir a los podios más codiciados para cualquier futbolista.

Varane comenzó su carrera con el Lens de Francia y muy pronto dio el salto a la élite, pues fichó con el Real Madrid en 2011. Con los merengues, conquistó cuatro títulos de Champions League; el mismo número de campeonatos en el Mundial de Clubes; tres títulos de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de Europa y tres más de España.

Después de su gloriosa aventura por el Real Madrid, irrumpió en Manchester United, etapa en la que alzó dos copas, la Copa de la Liga 2023 y la FA Cup en Wembley, el último título en su carrera a nivel de clubes.

A nivel selección, Raphael Varane ganó el mayor título que todo país codicia: la Copa del Mundo. Además del trofeo en Rusia 2028, Francia se consagró campeón de la Nations League 2021.

Los 22 títulos de Raphael Varane, jugador que se retiró a los 31 años de edad