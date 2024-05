Mateus Uribe se ha convertido en el nombre del momento en la Liga MX pues se ha dado a conocer que será el refuerzo de lujo de un club mexicano; el colombiano de 33 años ya tuvo un paso por el América.

Mateus Uribe brilló con el conjunto del América hace algunos años, en la que incluso pudo vestirse de gloria en la Liga MX luego de conseguir el campeonato con las Águilas en el Apertura 2018.

Mateus Uribe logró convertirse en uno de los mejores mediocampistas ofensivos del América y de la Liga MX, por lo que sus proezas en la cancha fueron recompensadas con un traspaso al Porto de Portugal.

Mateus Uribe se fue a probar suerte a Europa gracias a que logró triunfar en el América, pero su carrera en el Porto de Portugal no fue la esperado por el futbolista, por lo que ahora espera regresar a la Liga MX para volver a triunfar.

Matheus Uribe tienen las maletas listas para llegar a un equipo de la Liga MX

Mateus Uribe no tuvo éxito en las canchas europeas, en específico en las de Portugal, ya que no logró ser titular indiscutible en el Porto, por lo que tuvo que marcharse a otro club, pero ya no en el Viejo Continente.

Matheus Uribe, quien nació en Medellín, Antioquia, el 21 de marzo de 1991, tuvo que irse del Porto de Portugal en busca de minutos, fue ahí cuando apareció el Al-Sadd SC de la liga qatarí en su rescate.

Matheus Uribe llegó al conjunto qatarí entre bombos y platillos, y con un sueldo millonario, pero tampoco ha podido destacar como se le desea, por lo que ahora decidió regresar a la Liga MX, competencia en la que mostró su mejor nivel.

En las últimas horas se dio a conocer que Matheus Uribe será nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana para el Apertura 2024, convirtiéndose en el fichaje ‘bomba’ de los caninos de la frontera.

¿Quién es Matheus Uribe, jugador que regresará a la Liga MX?

Matheus Uribe regresará a la Liga MX con 33 años, y con un costo de fichaje para los Xolos de Tijuana de aproximadamente 4 millones de dólares, lo que equivale a 66 millones de pesos mexicanos, según Transfermarkt.

Matheus Uribe tiene una estatura de 1.82 metros, juega como pivote ofensivo, ha jugado 483 partidos, en los cuales ha metido 64 goles, y ha brindado 25 asistencias en su carrera como futbolista.

Sus títulos han sido, dos campeonatos de Portugal, 3 copas de Portugal, 1 copa de liga de Portugal con el Porto; con América ganó una Liga MX, una Copa MX, un Campeón de Campeones. Fue campeón de Colombia, y de la Libertadores con el Atlético Nacional.

En su vida privada, mantiene un matrimonio con Cindy Álvarez García de 34 años, con quien procreó a un hijo de nombre Ángel, y a una hija de nombre Antonia.