Aaron Donald, la estrella de la NFL, acaba de anunciar su retiro como jugador profesional a los 32 años. Después de una década, la carrera de uno de los mejores tacleadores defensivos llegó a su fin.

Aaron Donald jugó con los Los Angeles Rams durante diez temporadas y su talento como tacleador defensivo lo llevó a alcanzar un número impresionante de logros a lo largo de su carrera incluyendo un título del Super Bowl.

Esta es una triste noticia para el futbol americano pues Aaron Donald fue uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL que ayudó a levantar uno de los mejores equipos del emparrillado.

Este viernes 15 de marzo, Donald anunció su retiro en la NFL con estas palabras: “En mi carrera, di todo al fútbol americano, mental y físicamente, 365 días dedicado a ser el mejor jugador que pudiera ser. Respeté el juego como nadie y he sido bendecido de terminar mi carrera en la NFL con el mismo equipo que me eligió. No mucha gente puede ser tomado en el Draft, ganar un campeonato y retirarse con ese mismo equipo, y no lo doy por sentado. Al enfocarme en el siguiente capítulo, no sé qué traerá el futuro, pero estoy emocionado por las posibilidades fuera de la cancha”.

¿Quién es Aaron Donald?

La estrella de la NFL, Aaron Charles Donald nació el 23 de mayo de 1991 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Mide 1.85 metros y pesa 129 kilogramos.

Aaron Donald, de 32 años, fue un exjugador de futbol americano en la NFL en Los Angeles Rams, donde jugó diez temporadas como tacleador defensivo.

Donald fue a Penn Hills High School y se graduó en la Universidad de Pittsburgh, donde jugó con los Panthers de 2010 a 2013. En 2014, fue seleccionado en el draft por los Los Angeles Rams en la primera ronda del puesto 13.

Ganó el Super Bowl LVI en 2022 contra los Cincinnati Bengals y formó parte del equipo All Pro ocho veces y fue invitado diez veces al Pro Bowl.

Los logros más importantes Aaron Donald en la NFL

Aaron Donald fue uno de los mejores tacleadores defensivos en la historia de la NFL que durante sus diez años de carrera jugó 154 partidos con Los Angeles Rams.

El defensivo, con el dorsal número 99, tiene registradas 359 tacleadas y sus 111 sacks lo colocaron como el segundo mejor defensivo en ese rubro. Causó 19 balones sueltos, recuperó siete fumbles e interrumpió la trayectoria del balón 21 veces.

En 2017 y 2018 fue elegido como el Jugador Defensivo del Año y en 2020, fue anunciado como uno de los cuatro tacleadores defensivos del equipo All-Decade.