El duelo Querétaro vs Tigres será uno de los partidos que cerrarán la actividad del día martes 17 de septiembre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido en vivo.

Este martes 17 de septiembre se juega el Querétaro vs Tigres, donde no queda duda de que el amplio favorito para ganar el partido es el cuadro de Monterrey.

Y es que los Tigres vienen de sacar tremenda victoria el viernes pasado, cuando vencieron 1-0 al Atlético de San Luis en un partido que jugaron con un hombre menos por más de 60 minutos.

Mientras que el Querétaro FC dio un gran partido ante el Club Puebla, donde estuvo cerca de sumar puntos; sin embargo, terminó perdiendo el encuentro 2-1.

Querétaro vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Liga MX en vivo?

El duelo Querétaro vs Tigres, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX, se jugará hoy martes 17 de septiembre en el Estadio de La Corregidora.

El encuentro está programado para comenzar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través en exclusiva de Caliente TV.

Partido: Querétaro vs Tigres

Fecha: Martes 17 de septiembre

Sede: Estadio de La Corregidora

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Caliente TV

Tigres vs Atlético San Luis. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Querétaro vs Tigres y los otros partidos de la Liga MX para el martes 17 de septiembre

El Querétaro vs Tigres es uno de los cinco partidos que se jugaran el martes 17 de septiembre, correspondientes a la Jornada 8 de la Liga MX.

Otros partidos que llaman la atención son el América vs Atlas, Atlético de San Luis vs Cruz Azul y el Pumas vs Puebla.

Partidos de la Jornada 8 del martes 17 de septiembre:

América vs Atlas

Atlético de San Luis vs Cruz Azul

Pachuca vs Toluca

Querétaro vs Tigres

Pumas vs Puebla

Partidos de la Jornada 8 del miércoles 18 de septiembre: