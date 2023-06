Checo Pérez sigue con una muy mala racha y muestra de ello es que, por cuarto fin de semana seguido, no pasó a la Q3 en la clasificación y arrancará 15 en el Gran Premio de Austria.

Este viernes se llevó a cabo la clasificación para la carrera del domingo del Gran Premio de Austria, donde Checo Pérez buscaría recuperarse de los últimos malos resultados.

Sin embargo, el piloto de Red Bull tuvo un día para el olvido y quedó fuera de la Q2, por lo que arrancará la carrera del domingo desde el decimoquinto lugar.

Al enterarse de que la última vuelta en la Q2 no se la contaron por pasar los límites de pista, Checo Pérez hizo tremendo berrinche, mostrando toda su frustración.

¡CHECO LLORA POR ESTAR ELIMINADO EN LA Q2! 🚨😰



La inevitable reacción del mexicano cuando le avisaron que perdieron la vuelta



"NO WAY" 🤬#F1xFSMX #AustrianGP pic.twitter.com/SKtNVl9xiV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 30, 2023

Checo Pérez explota contra los comisarios tras fracasar en la clasificación del Gran Premio de Austria

Checo Pérez dio la cara tras el fracaso de hoy en la clasificación del Gran Premio de Austria, siendo la cuarta ocasión de forma seguida que no avanza a la Q3.

El piloto tapatío explotó contra los comisarios, pues le borraron sus tres vueltas por, supuestamente, pasar los límites de pista.

“Es un sistema tan malo, que es una persona sentada frente a una computadora, viendo a puro tacto visual (si te sales) y no consideran nada. Me bloquean en mi vuelta y me sacan de Q3″, dijo a los medios.

"ES UN SISTEMA QUE NO CONSIDERA NADA. SU SISTEMA TAN MALO QUE TIENE NO PUDIERON CONSIDERAR LO QUE PASÓ " 😡



Checo Pérez, evidentemente enojado, habló sobre su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Austria 😖#F1xFSMX #AustrianGP pic.twitter.com/YiuJPvi8fh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 30, 2023

Max Verstappen, compañero de Checo Pérez, se lleva la pole del Gran Premio de Austria

El gran ganador del día fue Max Verstappen, compañero de Checo Pérez en Red Bull, quien se llevó la pole position para la carrera del domingo del Gran Premio de Austria.

Max Verstappen sigue demostrando que no tiene competencia alguna en el circuito y va que vuela para conseguir su tercer título de la Fórmula 1 de forma seguida.

Este sábado se llevará la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austria, la cual también se correrá el mismo día.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok