En las últimas horas, se ha viralizado una foto de Lionel Messi que preocupa a todos los aficionados de Argentina y gran parte del mundo, previo a su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita.

La foto antes mencionada es sobre el tobillo izquierdo de Lionel Messi, que aparentemente luce hinchado por una supuesta lesión.

Lionel Messi se ausentó de las primeras prácticas en suelo qatarí, junto a otros compañeros de la alineación titular, por precaución y evitar sobrecargas musculares.

Sin embargo, se espera que Lionel Messi haga su debut sin contratiempos y aparezca en el duelo de mañana ante Arabia Saudita.

🇦🇷🙏 A un día del debut, así tiene el tobillo Lionel Messi. pic.twitter.com/yD9EGAm8Ow — La Número 12 (@lanumero12comar) November 21, 2022

Lionel Messi se dice listo e ilusionado para debutar en el Mundial Qatar 2022

Previo a su debut ante Arabia Saudita, Lionel Messi ofreció una conferencia de prensa para dispar dudas de cara a su presentación en Qatar 2022.

“Me siento muy bien físicamente. La verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico, y no tengo ningún problema. Escuché que habían dicho que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro”, declaró.

Asimismo, “La Pulga” agradeció el apoyo que ha recibido más allá de la afición argentina y los deseos de otros países por verlo campeón del mundo.

“Es algo hermoso, que mucha gente que no es argentino desee que Argentina sea Campeón. Soy un agradecido por el cariño que he recibido durante toda mi carrera deportiva. La verdad que me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo”, aseveró.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina?

La Selección Argentina encabezada por Lionel Messi y el director técnico Lionel Scaloni, debuta este martes en actividad del Grupo C de Qatar 2022 ante la Selección de Arabia Saudita.

La Albiceleste se presentará en el Estadio Lusail, este martes en la madrugada, tiempo del centro de México.

Más tarde, la Selección Mexicana cerrará la actividad del Sector C ante Polonia; el sábado continuarán los partidos de dicho grupo

Fecha: Martes 22 de noviembre.

Horario: 04:00 am.

Transmisión: Azteca 7, TUDN y Canal 5

