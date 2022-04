Cuál es la canción oficial del Mundial Qatar 2022. Por lo pronto se dio a conocer la pieza Hayya Hayya, misma que forma parte del soundtrack de la justa .

Hayya Hayya es una de las nuevas canciones que salió para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

Como cada cuatro años, cada que está por llegar el Mundial, sale una canción que se queda como el himno de dicha justa durante el tiempo que se disputa.

Esta vez es turno de Hayya Hayya, la canción que acompañará a los aficionados y a las selecciones en busca del tan ansiado campeonato mundial.

Cabe mencionar que no será la única canción del Mundial que saldrá , por ello no se puede considerar como la oficial del torneo , ya que es uno de los varios soundtracks que estarán en Qatar 2022.

¿Quiénes cantan Hayya Hayya, una de las canciones de Qatar 2022?

Los encargados del ritmo y cantar Hayya Hayya, la canción del Mundial Qatar 2022 son:

Davido

Aisha

Trinidad Carmona

Estos tres cantantes llevan a recordar momentos de mundiales pasados, donde aparecen figuras como el argentino fallecido Diego Armando Maradona o el portugués Cristiano Ronaldo.

Llama la atención por ejemplo que quien no aparece en las imágenes es la estrella Lionel Messi.

En Hayya Hayya el escenario es el desierto y algunos otros puntos de Qatar, acompañados por las múltiples banderas de los países que participarán en el torneo de la FIFA.

Canciones de Mundiales pasados

Cada Copa Mundial de Futbol ha tenido su respecitiva canción, pero hagamos un recuento desde hace poco más de 10 años en Sudáfrica 2010.

En aquel entonces, Shakira fue la responsable del famoso Waka Waka, que marcó la primera copa Mundial de Futbol que se disputó en África.

Para la edición de Brasil 2014 los encargados de la canción fueron Pitbull con Jennifer López y Claudia Leitte.

Esa vez, la última que se ha disputado un Mundial en el continente americano, la canción tuvo por nombre We Are One (Ola Ola).

Y para Rusia 2018, la última Copa Mundial de Futbol que se ha disputado, el tema se llamó Live It.

Esta canción para el Mundial ruso estuvo a cargo de los conocidos Nicky Jam, Will Smith, Diplo y Era Istrefi.