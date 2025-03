Pumas continúa su camino en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil recibiendo a Tijuana en la Jornada 13; te detallamos la hora y canal para ver el partido de este lunes 17 de marzo.

Tras 12 jornadas en la Liga MX Femenil, la escuadra de Pumas ha tenido una buena temporada y es favorita para sacar los tres puntos en su cancha contra Tijuana.

Pumas vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Con tres partidos continuará este lunes 17 de marzo la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, y Pumas recibirá a Tijuana en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Tijuana es el primer partido de la Liga MX Femenil programado este lunes 17 de marzo en la Jornada 13; más tarde se medirán Tigres vs Mazatlán y León vs Chivas.

Pumas vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil

La plataforma ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Pumas vs Tijuana, en la Jornada 13 del torneo, este lunes 17 de marzo.

Partido: Pumas vs Tijuana

Fecha: Lunes 17 de marzo de 2025

Horario: 16:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 13 de la Liga MX Femenil vs Tijuana?

Pumas sacó un valioso empate en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil en la cancha de Pachuca, que llegó como líder del torneo a ese partido.

Con 26 puntos, Pumas ha tenido su mejor campaña en la Liga MX Femenil, manteniéndose en el tercer lugar de la competencia.

Así llega Tijuana a la Jornada 13 de la Liga MX Femenil vs Pumas

De cara al partido contra Pumas, la escuadra de Tijuana suma 17 puntos en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, lejos de los primeros lugares.

Ubicado en la novena posición de la Liga MX Femenil, el equipo de Tijuana empató 2-2 en su cancha contra el FC Juárez,