Checo Pérez sigue con su mala negativa dentro de la Fórmula 1, ahora en Gran Premio de Austria, por lo que la prensa reventó al tapatío, exigiendo al jefe de Red Bull que lo despida.

La prensa ha sido muy dura con Checo Pérez tras sus malas actuaciones, el piloto mexicano ha sido reventado y exigen que sea despedido.

Sin embargo el jefe de Red Bull ,Christian Horner, defendió al tapatío tras ser eliminado en la Q2 para la carrera del Gran Premio de Austria.

Al finalizar la qualy, la prensa entrevistó a Christian Horner donde le señalaron que tenía dos asientos libres en Red Bull, haciendo referencia a que podrían sustituir a Checo Pérez.

El jefe de Red Bull señaló que nadie está a la altura del piloto mexicano: “No… todos en el equipo lo apoyamos, por lo que cualquiera que quiera reemplazar a Checo está fuera de proporción”, dijo.

Tras la eliminación en la Q2, Christian Horner, jefe de Red Bull, explotó contra Checo Pérez, pues previo a la carrera le advirtieron que tuviera cuidado con las penalizaciones.

Esta fue la cuarta ocasión de manera consecutiva que Checo Pérez queda eliminado en la Q2, por lo que ahora el tapatío tendra que salir desde el lugar 15.

Ante esta situación Christian Horner mostró su molestia con el piloto mexicano-

“No pudo meter una sola vuelta dentro de los límites de pista. Perdió varias vueltas por no ser más precavido. Le advertimos, ten cuidado. No puedes ir tan rápido para meterte dentro de los límites”, mencionó Horner a Fox Sports.

Tras quedar eliminado en la Q2 previo al Gran Premio de Austria, Checo Pérez criticó a la Fórmula 1, al no considerar los errores de comunicación con los ingenieros de Red Bull Racing.

Y es que al mexicano le invalidaron todas las vueltas que había hecho tras rebasar los limites de pista mientras se encontraba en la Q2. Esta situación hizo que Checo Pérez lanzará dura crítica hacia la Fórmula 1.

“Me estaba saliendo porque estábamos teniendo un problema de comunicación, pensábamos que era en la curva 9, pero era en la entrada a la 10. Tomé mis precauciones, pero en la última parte de la calificación venía en una buena vuelta y de la nada me sale (Alex) Albon, pierdo el agarre y me salgo. Es un sistema tan malo que no tienen para considerar lo que pasó hoy”

Checo Pérez